Primarul Marius Aliman a fost ales președinte al organizației PSD Deveselu

Primarul comunei Deveselu, Marius Aliman, a anunțat o nouă etapă în parcursul său politic, după ce a fost ales președinte al organizației PSD Deveselu. Mesajul transmis public reflectă atât recunoștința pentru sprijinul colegilor, cât și angajamentul de a continua proiectele de dezvoltare ale comunității.

Evenimentul a fost marcat și de prezența conducerii județene a partidului, în frunte cu președintele PSD Olt, Marius Oprescu, alături de membri ai echipei politice și administrative. Marius Aliman a subliniat că responsabilitatea funcției este una majoră, însă și-a exprimat încrederea că, prin unitate, muncă și seriozitate, echipa va continua să susțină inițiativele importante pentru locuitorii din Deveselu.

„Astăzi (n.r. 30 aprilie) este o zi importantă pentru mine și vreau să le mulțumesc tuturor colegilor pentru încrederea acordată prin alegerea mea ca președinte PSD Deveselu. Apreciez sprijinul și susținerea primite, precum și prezența alături de noi a președintelui PSD Olt, Marius Oprescu, împreună cu o parte din echipa politică și administrativă a organizației județene. Responsabilitatea este mare, dar sunt convins că, împreună, prin muncă și seriozitate, vom continua să dezvoltăm comunitatea noastră și să ducem mai departe proiectele importante pentru oameni. Vă mulțumesc tuturor!”, este mesajul primarului comunei Deveselu, Marius Aliman.