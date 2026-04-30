Președintele USR Olt, Fănel Bădici: „Investirea lui Adrian Mihai în funcția de subprefect este un moment de mândrie pentru echipa noastră, dar, mai ales, este un semnal important pentru cetățenii județului Olt”

Joi, 30 aprilie 2026, Adrian Mihai, vicepreședinte al USR Olt, a fost învestit oficial în funcția de subprefect al județului Olt, marcând o nouă etapă în conducerea administrativă a instituției. Fănel Bădici, președintele USR Olt, spune că numirea vine într-un moment în care județul are nevoie de stabilitate, eficiență și deschidere față de cetățeni. Noul subprefect își asumă un mandat centrat pe transparență, respectarea strictă a legii și o relație mai directă între administrație și comunitate. Liderii USR Olt susțin că această desemnare reprezintă nu doar o funcție administrativă, ci și o responsabilitate majoră în direcția unei instituții orientate către interesul public și soluții concrete pentru locuitorii județului.

„Astăzi (n.r. 30 aprilie) în cadrul ceremoniei oficiale de investire, Adrian Mihai, vicepreședintele USR Olt, a preluat funcția de subprefect al județului Olt. Într-o perioadă în care județul Olt are nevoie de stabilitate și soluții concrete, Adrian Mihai vine cu energia și viziunea USR pentru o administrație modernă. Transparența și respectul față de lege rămân prioritățile noastre principale la vârful Prefecturii. Pentru organizația județeană USR, această numire nu este doar o funcție, ci o responsabilitate uriașă față de cetățeni. Adrian merge la Prefectură cu un mandat clar: transparență totală în deciziile administrative, eficiență în relația cu instituțiile statului, uși deschise pentru problemele reale ale locuitorilor din județ. În acest context, președintele filialei județene, Fănel Bădici, a transmis un mesaj de susținere și a trasat principalele coordonate ale mandatului pe care reprezentantul USR îl începe la Instituția Prefectului: „Investirea lui Adrian Mihai în funcția de subprefect este un moment de mândrie pentru echipa noastră, dar, mai ales, este un semnal important pentru cetățenii județului Olt. Adrian nu este doar un coleg de încredere și un vicepreședinte dedicat al filialei, ci este, înainte de toate, un profesionist care înțelege responsabilitatea administrativă. Întreaga organizație USR Olt îl susține necondiționat, având convingerea că el va aduce în Prefectură valorile care ne definesc: transparența, respectul față de lege și orientarea către soluții pentru oameni”.

Fănel Bădici a subliniat că prezența USR în conducerea Prefecturii nu este una de decor, ci una cu o misiune clară: „Misiunea lui Adrian la Prefectură este simplă, dar vitală: să fie garantul legalității. Ne dorim o instituție care să lucreze pentru cetățean, nu pentru interesele de partid. Adrian va monitoriza atent implementarea proiectelor județene, se va asigura că actele administrative sunt emise cu respectarea strictă a legii și va rămâne o voce a echilibrului în raport cu toate autoritățile locale. Suntem aici să demonstrăm că se poate face administrație cu fața către oameni. Îi urez lui Adrian mult succes și putere de muncă. Oltul are nevoie de oameni ca el!”, este mesajul președintelui USR Olt, Fănel Bădici.