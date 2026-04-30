Oltul are un nou prefect și un nou subprefect. Ștefan Nicolae și Adrian Mihai au depus jurământul

De către
Bogdan Vladu
-
31

Astăzi, 30 aprilie, la sediul Instituției Prefectului-Județul Olt, a avut loc ceremonia oficială de depunere a jurământului pentru noii reprezentanți ai Guvernului în teritoriu. În cadrul evenimentului, desfășurat în sistem videoconferință, domnul Ștefan Nicolae a depus jurământul în funcția de prefect al județului Olt, iar domnul Adrian Mihai a fost învestit oficial în funcția de subprefect.

Momentul marchează o schimbare importantă în structura administrativă a județului, într-un context în care eficiența instituțională și dialogul cu cetățenii rămân priorități esențiale pentru autoritățile locale și centrale.

Ceremonia s-a desfășurat într-un cadru oficial, conform protocolului, prin intermediul unei videoconferințe, procedură devenită uzuală în astfel de evenimente administrative. Depunerea jurământului reprezintă actul formal prin care cei doi oficiali își asumă responsabilitatea de a respecta Constituția și legile țării, precum și de a servi interesul public cu imparțialitate și profesionalism.

