Oltul are un nou prefect și un nou subprefect. Ștefan Nicolae și Adrian Mihai au depus jurământul

Oltul are un nou prefect și un nou subprefect. Ștefan Nicolae și...

Astăzi, 30 aprilie, la sediul Instituției Prefectului-Județul Olt, a avut loc ceremonia oficială de depunere a jurământului pentru noii reprezentanți ai Guvernului în teritoriu. În cadrul evenimentului, desfășurat în sistem videoconferință, domnul Ștefan Nicolae a depus jurământul în funcția de prefect al județului Olt, iar domnul Adrian Mihai a fost învestit oficial în funcția de subprefect.

Momentul marchează o schimbare importantă în structura administrativă a județului, într-un context în care eficiența instituțională și dialogul cu cetățenii rămân priorități esențiale pentru autoritățile locale și centrale.

Ceremonia s-a desfășurat într-un cadru oficial, conform protocolului, prin intermediul unei videoconferințe, procedură devenită uzuală în astfel de evenimente administrative. Depunerea jurământului reprezintă actul formal prin care cei doi oficiali își asumă responsabilitatea de a respecta Constituția și legile țării, precum și de a servi interesul public cu imparțialitate și profesionalism.