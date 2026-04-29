Ziua Veteranilor de Război, marcată la Slatina

Ziua Veteranilor de Război, sărbătorită anual în România la data de 29 aprilie, a fost marcată și în județul Olt prin mesaje oficiale de respect, onoare și recunoștință adresate celor care au luptat pentru apărarea țării. Instituțiile publice și reprezentanții administrației locale și județene au transmis gânduri de apreciere pentru veteranii care au contribuit, prin sacrificiul lor, la păstrarea independenței și integrității naționale. Într-un context în care memoria istorică rămâne un pilon al identității naționale, aceste mesaje readuc în atenție importanța respectării valorilor pentru care veteranii au luptat.

La Slatina, marcarea acestei zile a debutat cu luări de poziție din partea instituțiilor care au dorit să evidențieze rolul fundamental al veteranilor de război în istoria României și în consolidarea spiritului civic.

Marius Oprescu, președintele Consiliului Județean Olt și liderul PSD Olt: „Respect veteranilor de război! Onoare eroilor!”

Un mesaj emoționant a fost transmis și de către Marius Oprescu, președintele Consiliului Județean Olt și președintele PSD Olt, care a evidențiat rolul veteranilor ca modele de onoare și demnitate.

„De Ziua Veteranilor, transmitem respect și recunoștință celor care au purtat, în timpuri grele, responsabilitatea apărării țării. Veteranii sunt simbolul sacrificiului, al onoarei și al devotamentului pentru apărarea independenței, suveranității, integrității teritoriale și a intereselor României. Prin curajul lor, au scris pagini esențiale din istoria acestei țări și au lăsat un reper clar, un exemplu de demnitate pentru generațiile de astăzi. Respect veteranilor de război! Onoare eroilor!”

ISU Olt: „Un moment de profundă recunoștință”

Reprezentanții ISU Olt au subliniat semnificația acestei zile, evidențiind sacrificiul și curajul veteranilor care au apărat interesele naționale.

„În fiecare an, pe 29 aprilie, România marchează Ziua Veteranilor de Război, prilej de cinstire a celor care, prin curaj, sacrificiu și devotament, au luptat pentru apărarea independenței, suveranității, integrității teritoriale și intereselor naționale. Această zi reprezintă un moment de profundă recunoștință față de veteranii de război, ale căror fapte de arme și spirit de sacrificiu rămân repere de onoare și demnitate pentru întreaga societate. Le transmitem respectul nostru, mulțumiri și întreaga prețuire pentru serviciul adus țării”.