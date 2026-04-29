Ziua Veteranilor de Război. Deputatul Mihai-Adrian Țiu: „Avem datoria să cinstim prin fapte sacrificiul eroilor României”

Miercuri, 29 aprilie, cu prilejul Zilei Veteranilor de Război, deputatul S.O.S. România de Olt, Mihai-Adrian Țiu, transmite un mesaj de profund respect și recunoștință față de cei care au apărat independența și suveranitatea României. Parlamentarul subliniază că veteranii reprezintă istoria vie a națiunii și atrage atenția asupra responsabilității generațiilor actuale de a păstra memoria sacrificiului lor. Invocând unitate, demnitate și asumare civică, deputatul susține că adevărata onoare adusă eroilor nu stă doar în comemorare, ci în apărarea valorilor pentru care aceștia au luptat.
„Miercuri, 29 aprilie – Ziua Veteranilor de Război, avem o datorie faţă de cei care, cu preţul vieţii lor, au apărat cu arma în mână şi cu credinţă în suflet, independenţa, suveranitatea şi integritatea teritorială a statului român. Veteranii noştri nu sunt doar martori ai istoriei, sunt istoria vie. Sunt cei care au înţeles că libertatea nu se negociază şi nu se primeşte, ci se câştigă şi se apără. Bujorul românesc, simbol al sângelui vărsat de ostaşii acestei ţări, reprezintă dovada sacrificiului şi devotamentului cu care a fost apărată identitatea naţională. Fiecare petală poartă povara unei istorii scrise cu durere, dar şi cu demnitate. Prin decretul de instituire a titlului de ”veteran de război”, semnat de Regele Carol I la data de 29 aprilie 1902, România a recunoscut oficial că libertatea ei poartă numele şi sacrificiul celor care au luptat pentru ea. A fost recunoscut meritul celor care au apărat cu preţul propriei vieţi existenţa acestei naţiuni şi care au luptat pentru independenţa României. Astăzi, la 124 ani de la recunoaşterea oficială a acestui titlu, acest moment rămâne o piatră de temelie a memoriei naţionale şi reprezintă dovada clară de respect pentru eroii care au scris istoria prin sacrificiu. Pentru că în spatele fiecărei victorii a acestei naţiuni există un erou care nu s-a mai întors acasă şi o familie care a plâns în tăcere. România de astăzi este construită prin jertfa lor, prin curajul şi credinţa lor. Iar generaţiile care au apărat fiecare palmă de pământ românesc ne-au predat ştafeta. Nu ca pe un privilegiu, ci ca pe o responsabilitate. Astăzi nu ne întrebăm dacă îi respectăm, ci dacă suntem demni de sacrificiul lor. Pentru că libertatea pe care o trăim astăzi a fost plătită cu sânge, cu vieţi şi cu destine frânte prea devreme. Îmi exprim astăzi respectul profund şi recunoştinţa sinceră faţă de toţi veteranii de război. Faţă de cei care încă sunt printre noi şi faţă de cei care au devenit simboluri eterne ale demnităţii româneşti. Avem obligaţia nu doar să îi comemorăm, ci să îi cinstim prin fapte. Să apărăm valorile pentru care au luptat şi să nu permitem ca sacrificiul lor să fie uitat sau tratat cu indiferenţă. Această zi trebuie să reprezinte pentru noi românii un apel la responsabilitate, unitate şi demnitate! Respect şi recunoştinţă veteranilor de război! Glorie eternă eroilor neamului românesc! Un popor unit nu poate fi învins!”, a declarat deputatul Țiu.