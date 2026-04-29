Seniorii din Slatina, în centrul atenției

Primăria municipiului Slatina își arată sprijinul pentru seniorii orașului prin inițiative dedicate sănătății și bunăstării acestora. În contextul unei întâlniri organizate la Clubul Seniorilor, specialiștii din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială au abordat tema bolilor degenerative și efectele lor la vârsta a treia, într-un dialog util despre diferența dintre schimbările firești ale îmbătrânirii și semnalele care necesită atenție medicală. Evenimentul a pus accent pe informare corectă, prevenție și îngrijire adecvată, contribuind la menținerea unei vieți active și echilibrate pentru seniorii comunității.
„Primăria Municipiului Slatina, prin Direcția Generală de Asistență Socială, continuă activitățile dedicate seniorilor comunității noastre. La Clubul Seniorilor, a avut loc o întâlnire cu tema „Bolile degenerative și impactul lor la vârsta senectuții – de la normal la patologic”, un prilej de dialog deschis despre schimbările firești odată cu înaintarea în vârstă, dar și despre semnele care pot indica o evoluție ce necesită atenție medicală. Discuțiile au pus accent pe importarea corectă, prevenție și îngrijire adecvată, pentru menținerea unei vieți cât mai echilibrate și active. Ne bucurăm de interesul și implicarea seniorilor noștri și vom continua să organizăm astfel de întâlniri, menite să sprijine sănătatea și calitatea vieții în comunitate”, au declarat reprezentanții Primăriei Slatina.