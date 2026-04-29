Razie pe DN 6. Zeci de șoferi sancționați, nouă permise reținute și 11 mașini scoase din trafic

Polițiștii olteni au desfășurat, luni, 27 aprilie, o amplă acțiune preventivă pe DN 6, una dintre cele mai circulate artere din județ, cu scopul de a reduce riscurile din trafic și de a preveni accidentele. În cadrul controalelor au fost organizate cinci filtre rutiere, iar zeci de șoferi au fost verificați cu aparatele radar și alcooltest. Deși nu au fost depistate infracțiuni sau cazuri de consum de alcool la volan, bilanțul acțiunii rămâne unul semnificativ. 51 de sancțiuni contravenționale, nouă permise de conducere reținute și 11 certificate de înmatriculare retrase pentru defecțiuni tehnice. În colaborare cu Registrul Auto Român, polițiștii au verificat și starea tehnică a 30 de vehicule, într-un demers menit să crească nivelul de siguranță pe drumurile publice.
„Luni, 27 aprilie 2026, polițiștii rutieri din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Olt au desfășurat o acțiune preventivă pe DN 6, având ca obiectiv principal creșterea gradului de siguranță rutieră și prevenirea accidentelor de circulație. În cadrul acțiunii au fost organizate 5 filtre rutiere, dintre care 4 fixe și unul mobil, activitățile fiind desfășurate pentru identificarea situațiilor cu potențial de risc în trafic. Pentru creșterea siguranței rutiere și identificarea comportamentelor care pot pune în pericol participanții la trafic, polițiștii au efectuat verificări cu aparatele radar și alcooltest, fiind realizate 21 de testări, fără a fi înregistrate rezultate pozitive. Pe parcursul activităților, nu au fost constatate infracțiuni la regimul rutier. În urma verificărilor efectuate, pentru neregulile constatate au fost aplicate 51 de sancțiuni contravenționale, fiind dispuse totodată măsuri menite să elimine riscurile din trafic. Astfel, au fost reținute 9 permise de conducere și au fost retrase 11 certificate de înmatriculare, ca urmare a identificării unor defecțiuni tehnice ale vehiculelor. În colaborare cu reprezentanții Registrului Auto Român, au fost verificate din punct de vedere tehnic 30 de vehicule, în vederea asigurării unor condiții optime de siguranță pe drumurile publice. Pe lângă măsurile dispuse, polițiștii rutieri au desfășurat și activități cu caracter preventiv-educativ, adresând recomandări participanților la trafic cu privire la adoptarea unei conduite responsabile și adaptate condițiilor de drum. Polițiștii rutieri vor continua aceste acțiuni preventive, având ca obiectiv principal protejarea vieții și siguranței tuturor participanților la trafic”, transmit reprezentanții IPJ Olt.