Președintele CJ Olt, Marius Oprescu: „Peste 52 de milioane de euro merg în 2026 către infrastructura rutieră, sănătate și servicii sociale”

În ciuda unui context bugetar dificil și a întârzierii fără precedent a aprobării bugetului național, Consiliul Județean Olt anunță un an al investițiilor accelerate, susținut în principal din fonduri europene. Președintele CJ Olt, Marius Oprescu, spune că instituția a pierdut aproximativ 10 milioane de lei din alocările bugetare față de anul trecut, însă compensează printr-un buget de investiții mai mare decât în 2025. În total, peste 52,7 milioane de euro vor fi direcționați către proiecte esențiale pentru județ, infrastructură rutieră, sănătate, asistență socială, mediu, cultură și culte. De asemenea, acesta atrage atenția că întârzierea aprobării bugetului de stat a afectat ritmul administrațiilor locale și avertizează că acest decalaj ar putea influența negativ și capacitatea României de a atrage fonduri europene în acest an.
„În ceea ce privește Consiliul Județean, față de bugetului anul trecut am pierdut aproximativ 10 milioane de lei din cota de 15% din impozitul prevenit. Cu toate acestea, datorită proiectelor pe fonduri europene pe care Consiliul Județean Olt le are, anul acesta avem un buget de investiții mai mare decât anul trecut, aproximativ 52,7 milioane de euro merg către investiții, cea mai mare parte din această sumă, 30 de milioane de euro merg către infrastructura rutieră, 5,2 milioane de euro merg către infrastructura de sănătate, aproximativ 10 milioane de euro merg către infrastructura socială, iar diferența este pe infrastructura de mediu, dar în același timp și către cultură și culte. Ne aflăm la finalul lunii aprilie și chiar vreau să vă spun că este pentru prima oară în istoria României post-revoluționare când un buget, deși are guvern stabil, a fost propus la finalul lunii martie.
Nu-mi dau seama dacă este incompetență sau rea voință la nivel de guvern, dar s-a venit cu bugetul atât de târziu. Cred că s-a pierdut startul foarte mult, vorbim de fiecare dată și văd niște miniștri USR pe la televizor că vorbesc de absorția fondurilor europene, dar atâta timp cât deja patru luni din acest an au trecut, cred că am pierdut un tempo și acest lucru se va reflecta, bineînțeles în ceea ce va reuși România să atragă fonduri europene anul acesta”, a declarat președintele Consiliului Județean Olt, Marius Oprescu.