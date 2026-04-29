Prefectul județului Olt, Emil Florin Albotă, și-a anunțat demisia: „În politică, asumarea nu este opțională”

De către
Bogdan Vladu
-
19

Marți, 28 aprilie 2026, prefectul județului Olt, Emil Florin Albotă, și-a anunțat demisia din funcție, invocând contextul politic actual și retragerea sprijinului pentru premierul Ilie Bolojan de către PSD. Într-un mesaj public, acesta a transmis că decizia vine ca un gest firesc de asumare politică, subliniind că funcțiile sunt trecătoare, însă principiile trebuie să rămână constante.

Albotă a vorbit despre perioada petrecută la conducerea Instituției Prefectului ca despre una definitorie, marcată de experiențe importante și lecții valoroase, și a ținut să mulțumească echipei din Prefectura Olt, pe care a descris-o drept una serioasă și profesionistă.

„În politică, asumarea nu este opțională. În contextul actual, generat de retragerea sprijinului politic al premierului Bolojan de către PSD, consider că este un gest firesc să îmi depun demisia din funcție. Nu ținem de funcții. Funcțiile sunt temporare. Principiile rămân. A fost o perioadă importantă pentru mine, din care plec cu experiență și lecții valoroase. La Prefectura Olt este o echipă serioasă și profesionistă, care își face treaba corect, zi de zi. Le mulțumesc colegilor pentru colaborare”, a declarat Emil Albotă.

