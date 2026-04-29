Prefectul județului Olt, Emil Florin Albotă, și-a anunțat demisia: „În politică, asumarea nu este opțională”

Marți, 28 aprilie 2026, prefectul județului Olt, Emil Florin Albotă, și-a anunțat demisia din funcție, invocând contextul politic actual și retragerea sprijinului pentru premierul Ilie Bolojan de către PSD. Într-un mesaj public, acesta a transmis că decizia vine ca un gest firesc de asumare politică, subliniind că funcțiile sunt trecătoare, însă principiile trebuie să rămână constante.
Albotă a vorbit despre perioada petrecută la conducerea Instituției Prefectului ca despre una definitorie, marcată de experiențe importante și lecții valoroase, și a ținut să mulțumească echipei din Prefectura Olt, pe care a descris-o drept una serioasă și profesionistă.
Acasă Actualitate Prefectul județului Olt, Emil Florin Albotă, și-a anunțat demisia: „În politică, asumarea...