Emil Florin Albotă, 59 de zile de mandat în fruntea județului Olt. Intervenții rapide, reformă administrativă și accent pe dialog

La o zi după ce și-a anunțat demisia, pe 28 aprilie, fostul prefect al județului Olt, Emil Albotă, a prezentat un raport de activitate care sintetizează cele 59 de zile petrecute în funcție. Documentul trece în revistă principalele direcții asumate în mandat, intervenția rapidă în situații critice, aplicarea legii, reorganizarea instituțională și dialogul cu administrația locală, precum și gestionarea unor evenimente cu impact major în județ. În același timp, bilanțul este prezentat ca o concluzie a unui mandat scurt, dar intens, încheiat într-un moment de schimbare administrativă la nivelul Instituției Prefectului Olt.
În perioada 27 februarie – 29 aprilie 2026, activitatea mea ca prefect al județului Olt a fost una orientată spre acțiune concretă, intervenție directă și responsabilitate instituțională. Am urmărit, încă de la început, patru direcții clare: intervenție rapidă în situații critice, aplicarea strictă a legii, reorganizare eficientă fără concedieri, dialog real cu administrația locală. Intervenții în situații cu impact major. În aceste aproape două luni, am fost implicați direct în gestionarea unor situații dificile: alunecarea de teren de pe strada Grădiște – Slatina, explozia din municipiul Caracal, prezența unui urs în zona Cungrea – Spineni, incendiul de la Potcoava. În toate aceste cazuri, obiectivul a fost clar: reacție rapidă, coordonare instituțională și protejarea cetățenilor. Activitate instituțională susținută, 58 de ședințe de lucru cu instituții și autorități locale, 4 sesiuni de audiențe – 28 de persoane, peste 40 de persoane primite în mod direct, peste 68 de cetățeni cu care am interacționat. Am pus accent pe accesibilitate, dialog și soluții concrete pentru problemele semnalate. Reorganizare fără concedieri. Am reușit eficientizarea activității Instituției Prefectului fără a afecta personalul. Am demonstrat că reforma administrativă se poate face prin organizare și management, nu prin tăieri. Dialog cu administrația locală. Am avut întâlniri directe cu primarii și autoritățile locale, pentru: clarificarea aplicării legii, identificarea problemelor reale din teritoriu, sprijin instituțional concret. Vizibilitate și comunicare. Activitatea instituției a fost reflectată constant în mass-media, fără apariții negative, ceea ce confirmă o comunicare echilibrată și o activitate stabilă. Concluzie: Aceste 59 de zile nu au fost despre prezență formală, ci despre: decizii rapide, intervenții concrete, stabilitate instituțională, responsabilitate față de cetățeni. Voi continua în aceeași direcție: implicare, legalitate și acțiune”, se arată în comunicatul fostului prefect Emil Florin Albotă.