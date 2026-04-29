Diana Stoica, lidera deputaților USR: 50 de zile, 0 legi adoptate pentru protejarea copiilor de flagelul jocurilor de noroc

Diana Stoica, lidera deputaților USR, face un apel către toate partidele parlamentare să deblocheze proiectele prin care copiii și tinerii sunt protejați de flagelul jocurilor de noroc prin limitarea drastică a reclamelor online la acestea și interzicerea sub 21 de ani a accesului pe platformele pentru jocuri de noroc. Cele două proiecte legislative, co-inițiate de USR, sunt blocate în Camera Deputaților din data de 9 martie, după ce au fost adoptate de Senat.

„Astăzi se împlinesc 50 de zile de când proiectele noastre au ajuns în Camera Deputaților și zero voturi în cele patru comisii de raport! Nu am cerut luna de pe cer, vrem doar o minimă protecție pentru copiii din România în fața acestui flagel care distruge destine, familii și vieți. Am văzut cu toții cazuri de copii care s-au sinucis lângă liceul unde învățau. Primim în fiecare zi apeluri din partea părinților care ne spun că ai lor copii sunt bombardați de reclame la păcănele, inclusiv atunci când se uită la desene animate pe internet. Nu aceasta este țara în care vrem să trăim. Într-o țară normală, persoanele publice nu fac reclamă la dependențe ucigătoare. Fiecare zi în care Camera Deputaților amână adoptarea măsurilor propuse de noi este o zi în care sute de mii de copii sunt expuși acestui flagel. Responsabilitatea este a tuturor, indiferent de culoarea politică. Facem acest apel împreună cu Organizația Salvați Copiii și Alex Bogdan, un om care 16 ani a suferit de această dependență”, a declarat Diana Stoica, lidera grupului USR din Camera Deputaților.

Cele două proiecte legislative au fost depuse în Parlament în noiembrie 2025, sub semnătura deputatelor Diana Stoica și Raluca Turcan, alături de parlamentari de la USR, PNL, UDMR și PSD.

După adoptarea în Senat, pe 16 februarie 2026, proiectele au intrat în procedură legislativă în Camera Deputaților, dar, în loc să fie urgentate dezbaterile, inițiativele au fost blocate prin repartizarea, pentru raport, la nu mai puțin de patru comisii – Juridică, Politică economică, Buget-finanțe și Industrii.

Într-o conferință de presă la care au participat și deputata PNL Raluca Turcan, Gabriela Alexandrescu, președinta „Salvați Copiii”, și actorul Alex Bogdan, Diana Stoica a solicitat președinților celor patru comisii să dezbată de urgență proiectele, într-o ședință comună, astfel încât să poată fi dat cât mai rapid și un vot final.

Primul proiect (https://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?nr=88&an=2026) prevede majorarea de la 18 la 21 de ani a vârstei minime pe care trebuie să o aibă participanții la jocuri de noroc. Implicit, ar fi interzis accesul în sălile de jocuri de noroc pentru persoanele cu vârstă mai mică de 21 de ani.

Al doilea proiect (https://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?nr=87&an=2026) stabilește interdicția de difuzare în mediul online, în intervalul orar 06.00-24.00, a oricărui tip de conținut audio, video, imagini care promovează jocurile de noroc. De asemenea, ar fi interzisă în mediul online difuzarea de publicitate și reclame pentru jocuri de noroc în care sunt prezente personalități ale vieții publice, culturale, științifice, sportive sau alte persoane, care pot încuraja, datorită notorietății, participarea la astfel de jocuri.

În ultimii ani, deputata USR Diana Stoica și alți parlamentari USR au inițiat mai multe legi pentru combaterea flagelului jocurilor de noroc și protejarea românilor de această dependență care distruge familii și vieți.

Din pachetul USR „Fără păcănele!” fac parte 8 proiecte. Acestea prevăd de la interzicerea sălilor de jocuri lângă școli, parcuri, spitale și biserici, dar și la parterul blocurilor, la eliminarea reclamelor la păcănele din orice spațiu public (străzi, stadioane etc), de la simplificarea procedurii de autoexcludere (buton de autoexcludere pe site-ul ONJN) la sancțiuni dure (amenzi și suspendarea licenței pentru 6 luni) pentru operatorii care permit persoanelor autoexcluse să își piardă banii la păcănele.

Potrivit statisticilor „Salvați Copiii”, 40% dintre copii spun că au prieteni în imediata apropiere care au jucat, pe bani, jocuri de noroc, iar circa 300.000 de copii (unul din 10) zic că trăiesc într-o familie în care există un dependent.