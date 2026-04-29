Cosmin Floreanu, noul manager al Spitalul Județean de Urgență Slatina

„Consiliul Județean Olt anunță numirea domnului Cosmin Floreanu în funcția de manager al Spitalul Județean de Urgență Slatina. Decizia are la bază experiența profesională și parcursul său administrativ, care îmbină expertiza în domeniul economic cu o bună cunoaștere a sistemului public și a mecanismelor instituționale. Doctor în economie, Cosmin Floreanu are experiență atât în mediul privat, unde a ocupat funcții de conducere, cât și în administrația publică, inclusiv în cadrul spitalului, contribuind la gestionarea activităților economice și medicale. De-a lungul timpului, a demonstrat capacitate de coordonare și o abordare orientată spre eficiență și stabilitate instituțională. Obiectivul principal al noului management îl reprezintă consolidarea activității medicale, îmbunătățirea serviciilor oferite pacienților și continuarea investițiilor în infrastructura sanitară. Consiliul Județean Olt rămâne aproape de oameni și susține, prin fiecare decizie, un sistem de sănătate în care investițiile, grija, respectul și responsabilitatea sunt esențiale”, transmit reprezentanții CJ Olt.