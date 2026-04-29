Angela Nicolae a demisionat de la Spital!

După cinci ani în echipa de management a Spitalului Județean de Urgență Slatina, Angela Nicolae își încheie mandatul, exprimându-și recunoștința față de colegii din toate structurile unității medicale. Ea subliniază progresele realizate în această perioadă, de la îmbunătățirea imaginii spitalului la creșterea calității actului medical și consolidarea unei echipe în care experiența și energia noii generații de medici se completează. Fosta manageră anunță că va reveni în administrația publică județeană, unde intenționează să se implice în proiecte dedicate dezvoltării comunităților din Olt.
„După cinci ani în care am făcut parte din echipa de management a Spitalului Județean de Urgență Slatina, închei acest capitol al carierei mele profesionale cu prețuire și recunoștință față de toți colegii mei, care muncesc zilnic, neîntrerupt, pentru a face din bine și mai bine. Mulțumesc echipei medicale unde tinerețea noii generații de medici se îmbină cu profesionalismul și experiența medicilor noștri de renume, echipei de asistente medicale și infirmiere, precum și întregului personal de suport. Împreună, am pus pacientul în centrul preocupărilor noastre și am făcut pași importanți, atât în schimbarea imaginii unității medicale, cât și în creșterea calității serviciilor medicale, transformând Spitalul Județean de Urgență Slatina într-o unitate competitivă la nivel regional. Este momentul unei noi etape. Am decis să revin în administrația publică județeană pentru a mă dedica altor proiecte care vor schimba în bine viața cetățenilor și a comunităților județului Olt. Păstrez respectul pentru acest domeniu și pentru oamenii care îl susțin. Vă mulțumesc!”, a declarat Angela Nicolae.