AJOFM Olt. Bursa Locurilor de Muncă revine pe 8 mai, la Slatina și Caracal

Persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă, dar și cei care își doresc o schimbare profesională, au ocazia să intre direct în contact cu angajatorii din județ în cadrul Bursei Locurilor de Muncă organizate de AJOFM Olt. Evenimentul va avea loc vineri, 8 mai 2026, începând cu ora 9:00, simultan în două locații: la Casa Tineretului din Slatina și la sediul Agenției Locale din Caracal.

Acțiunea este dedicată tuturor celor interesați de oportunități de angajare, oferind un cadru concret pentru discuții directe cu reprezentanții firmelor participante. Bursa își propune să faciliteze întâlnirea dintre cererea și oferta de pe piața muncii, într-un context în care recrutarea rapidă și eficientă devine tot mai importantă.

AJOFM Olt face apel și către angajatorii care au posturi vacante și doresc să participe la eveniment. Aceștia pot transmite oferta de locuri de muncă disponibile fie la sediul instituției din Slatina, pe strada Crișan nr. 31 bis, fie prin e-mail, la adresa ajofm.ot@anofm.gov.ro.