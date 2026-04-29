735 de olteni și-au găsit un loc de muncă prin AJOFM Olt, în doar trei luni

Vești importante pentru piața muncii din județul Olt. În primele trei luni ale anului 2026, nu mai puțin de 735 de persoane au fost angajate cu sprijinul Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Olt. Datele arată că cei mai mulți dintre beneficiari sunt persoane de peste 45 de ani, semn că reintegrarea profesională a acestei categorii rămâne o prioritate. Totodată, peste o sută de tineri sub 25 de ani au reușit să intre pe piața muncii prin serviciile oferite de instituție. În total, peste 2.300 de persoane au apelat la AJOFM Olt pentru sprijin, consiliere și acces la măsuri active de ocupare, într-un context în care nevoia de stabilitate profesională rămâne una dintre cele mai mari provocări pentru comunitatea locală.
„În primele trei luni ale anului 2026, urmare a serviciilor şi măsurilor de stimulare a ocupării forţei de muncă oferite de Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Fortei de Munca Olt, 735 persoane au fost încadrate în muncă. Din totalul persoanelor ocupate până la data de 31 martie 2026, 420 au peste 45 de ani, 105 au vârsta cuprinsă între 35 și 45 de ani, 92 au între 25 și 35 de ani, iar 118 sunt tineri sub 25 de ani. În funcţie de rezidenţă, 386 persoane angajate în perioada de referinţă provin din mediul urban, iar 349 persoane sunt din mediul rural. Nivelul de pregătire al persoanelor pentru care a fost identificat un loc de muncă, arată că cele mai multe au studii liceale si postliceale(330), urmate de cele fara studii si cu studii gimnaziale(177), profesionale (149), 79 fiind cu studii universitare. Din numărul total de persoane care au fost angajate prin intermediul AJOFM Olt in primele trei luni ale anului 2026, 158 persoane fac parte din categoria celor greu sau foarte greu ocupabile. Precizăm că încadrarea într-o categorie de ocupabilitate se realizează ca urmare a activităţii de profilare a persoanelor înregistrate în evidenţele AJOFM Olt. Pentru integrarea pe piaţa muncii, persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă înregistrate în baza de date a agenţiei în a cărei rază au domiciliul sau reşedinţa beneficiază de pachete personalizate de măsuri active prevăzute de Legea nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, modificată şi completată. Astfel, în primele trei luni ale anului 2026, numărul persoanelor care au beneficiat de asistenţă pentru înregistrarea în evidenţă ca persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, în vederea asigurării protecţiei sociale privind acordarea indemnizaţiei de şomaj sau cuprinderea în măsuri active, a fost de 2.308 persoane”, se arată în comunicatul AJOFM Olt.