Start la recrutările pentru școlile militare postliceale

Centrul Militar Județean Olt anunță că perioada de înscriere pentru învățământul postliceal militar este în plină desfășurare, oferind tinerilor interesați oportunitatea de a urma o carieră în structurile militare, ca maistru militar sau subofițer. Candidații care își doresc stabilitate profesională, formare de specialitate și integrarea într-un sistem bazat pe disciplină și performanță mai pot depune dosarele doar până la data de 5 iunie 2026. Reprezentanții instituției atrag atenția că numărul de locuri este limitat și îi încurajează pe cei interesați să se informeze din timp și să își finalizeze înscrierea în termenul stabilit.

„Perioada de înscriere pentru învățământul postliceal militar – școlile de maiștri militari și subofițeri – este în plină desfășurare. Dacă îți dorești stabilitate și oportunitatea de a face parte dintr-o echipă de elită, acum este momentul să faci primul pas. Alege să devii: maistru militar, subofițer. Nu uita: locurile sunt limitate, iar perioada de înscriere se încheie la 05.06.2026!”, transmit reprezentanții CMJ Olt.
Înscrieri și informații pe https://www.recrutaremapn.ro sau la biroul informare-recrutare: https://www.recrutaremapn.ro/contactbir.php

