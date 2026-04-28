Slatina. Se continuă asfaltarea pe strada Ecaterina Teodoroiu

De către
Bogdan Vladu
Primăria municipiului Slatina continuă lucrările de asfaltare pe strada Ecaterina Teodoroiu, una dintre arterele importante ale orașului, într-un efort susținut de modernizare a infrastructurii rutiere. Intervențiile au loc în zona cuprinsă între sensul giratoriu de la Steaua și podul de cale ferată din zona industrială, unde se toarnă asfalt pe primul sens de mers, urmând ca lucrările să fie extinse și pe celălalt sens în cursul zilei de astăzi. Deși circulația rămâne deschisă în ambele direcții, șoferii trebuie să țină cont de restricțiile temporare impuse în funcție de zona de lucru. Autoritățile locale transmit că obiectivul este îmbunătățirea condițiilor de trafic și readucerea acestui tronson la standarde moderne, mulțumind cetățenilor pentru răbdare și înțelegere pe durata lucrărilor.

„Astăzi (n.r. 27 aprilie) intervenim pe sensul de mers dintre sensul giratoriu ‘Steaua’ și podul de cale ferată din zona industrială, unde se toarnă asfalt. Mâine (n.r. 28 aprilie), lucrările continuă pe celălalt sens de mers, pentru a finaliza intervenția pe acest tronson important. Circulația este permisă pe ambele sensuri, însă se desfășoară restricționat, în funcție de zona de lucru. Lucrăm susținut pentru a îmbunătăți condițiile de trafic și pentru a reda această arteră la standardele pe care le așteptăm cu toții. Vă mulțumim pentru răbdare și înțelegere!”, transmit reprezentanții Primăriei Slatina.

