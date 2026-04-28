Slatina. Se continuă asfaltarea pe strada Ecaterina Teodoroiu

Primăria municipiului Slatina continuă lucrările de asfaltare pe strada Ecaterina Teodoroiu, una dintre arterele importante ale orașului, într-un efort susținut de modernizare a infrastructurii rutiere. Intervențiile au loc în zona cuprinsă între sensul giratoriu de la Steaua și podul de cale ferată din zona industrială, unde se toarnă asfalt pe primul sens de mers, urmând ca lucrările să fie extinse și pe celălalt sens în cursul zilei de astăzi. Deși circulația rămâne deschisă în ambele direcții, șoferii trebuie să țină cont de restricțiile temporare impuse în funcție de zona de lucru. Autoritățile locale transmit că obiectivul este îmbunătățirea condițiilor de trafic și readucerea acestui tronson la standarde moderne, mulțumind cetățenilor pentru răbdare și înțelegere pe durata lucrărilor.
