Scornicești. Primarul Daniel Tudor anunță startul lucrărilor pentru noua grădiniță din Constantinești

Primarul orașului Scornicești, Daniel Tudor, a anunțat emiterea ordinului de începere a lucrărilor pentru proiectul de demolare și construire a unei noi grădinițe în localitatea Constantinești. Investiția marchează un moment important pentru comunitate, având ca obiectiv crearea unui spațiu educațional modern, sigur și adaptat cerințelor actuale. Noua unitate va oferi condiții optime pentru educația timpurie, contribuind la dezvoltarea armonioasă a copiilor și la sprijinirea familiilor tinere din zonă. Edilul a transmis că va informa constant cetățenii cu privire la evoluția lucrărilor, subliniind că proiectul reprezintă un pas concret spre consolidarea viitorului comunității.

„Dragii mei, am bucuria să vă anunț că a fost emis ordinul de începere a lucrărilor pentru proiectul “Demolare și construire grădiniță în localitatea Constantinești, oraș Scornicești, județul Olt”. Este un pas important pentru comunitatea noastră și, mai ales, pentru copiii noștri, care vor beneficia de un spațiu modern, sigur și adaptat nevoilor actuale. Noua grădiniță va oferi condiții excelente pentru educația timpurie, contribuind la dezvoltarea armonioasă a celor mici și la sprijinirea familiilor tinere din localitate. Vă voi ține la curent cu evoluția lucrărilor și vă mulțumesc pentru încredere și sprijin. Împreună construim un viitor mai bun pentru comunitatea noastră!”, a declarat primarul Daniel Tudor.