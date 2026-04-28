Județul Olt are buget!

Ședința ordinară a Consiliului Județean Olt din data de 28 aprilie a avut pe ordinea de zi, printre alte proiecte, și cel cu privire la aprobarea bugetului județului Olt pentru anul 2026. Prin votul majoritar al aleșilor se intră, practic, târziu, aproape de luna mai în linie dreaptă privind constituirea bugetului propriu al administrației județene. În opinia președintelui Marius Oprescu, comparabil cu bugetul de anul trecut, este o pierdere de aproximativ 10 milioane de lei, asta pentru că, la nivelul bugetului național s-a stabilit o nouă modalitate de calcul. Dar, chiar și așa, „datorită proiectelor pe fonduri europene pe care Consiliul Județean le are, avem un buget de investiții mai mare decât anul trecut”. Tot sursa citată precizează că 30 de milioane de euro merg către infrastructura rutieră, 5.2 milioane de euro merg către infrastructura de sănătate, aproximativ 10 milioane de euro către infrastructura socială, iar diferența este pe infrastructura de mediu, dar în același timp și către cultură și culte. După adoptarea bugetului, fiecare primărie din Olt poate trece la efectuarea propriului buget prin adoptarea acestuia în ședințe în fiecare Consiliu Local. Tot în cadrul ședinței de marți, au fost alocate sume pentru finanțarea cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale pentru anul 2026, în sumă de 24.560 mii lei, după cum urmează: UAT Județul Olt – suma de 23.560 mii lei, UAT Comuna Movileni – suma de 600 mii lei, UAT Comuna Sprâncenata – suma de 400 mii lei.

În altă ordine de idei, Oprescu susține, referitor la moțiunea de cenzură, asumată de PSD și AUR, că aceasta va fi votată de mai mulți parlamentari decât cei care au semnat textul moțiunii.

Tot în cadrul ședinței a fost adoptat și proiectul cu privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a cotei de 6% din impozitul pe venit pe anul 2026. Sumele se găsesc în tabelul alăturat.

