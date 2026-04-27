Razie pe DN 6. Polițiștii olteni intensifică verificările pentru reducerea accidentelor

Polițiștii olteni desfășoară, luni, 27 aprilie, o amplă acțiune preventivă pe DN 6, unul dintre cele mai circulate și vulnerabile sectoare de drum din județ, vizând în special combaterea vitezei excesive, una dintre principalele cauze ale accidentelor grave. Controalele au loc în sistem „releu”, pe mai multe tronsoane, iar echipajele folosesc aparate radar și dispozitive pentru testarea șoferilor privind consumul de alcool sau substanțe interzise. În paralel, conducătorii auto sunt informați despre importanța unui comportament responsabil la volan. La acțiune participă și reprezentanții Registrului Auto Român, care verifică starea tehnică a vehiculelor, într-un demers comun pentru creșterea siguranței rutiere.

„Astăzi, 27 aprilie 2026, polițiștii rutieri din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Olt desfășoară o acțiune cu caracter preventiv pe DN 6, un sector de drum intens tranzitat, unde există un risc ridicat de producere a accidentelor rutiere, în special pe fondul depășirii vitezei legale. Intervențiile au loc în sistem „releu”, pe segmentele de drum aflate în responsabilitatea structurilor rutiere teritoriale, urmărindu-se reducerea riscului rutier și creșterea gradului de siguranță pentru toți participanții la trafic. Pentru identificarea și sancționarea abaterilor de la legislația rutieră, polițiștii folosesc echipamente de monitorizare a vitezei, precum și aparate pentru testarea conducătorilor auto în vederea depistării consumului de alcool sau substanțe psihoactive. Totodată, șoferii opriți sunt informați cu privire la necesitatea adoptării unui comportament responsabil și preventiv la volan, fiind desfășurate și activități de informare cu rol educativ. La acțiune iau parte și reprezentanți ai Registrului Auto Român, care efectuează controale tehnice în trafic, pentru depistarea eventualelor defecțiuni ce pot influența siguranța rutieră, mai ales în condițiile specifice sezonului rece. Polițiștii rutieri subliniază că respectarea normelor de circulație este esențială pentru prevenirea accidentelor și protejarea vieții tuturor participanților la trafic”, transmit reprezentanții IPJ Olt.

