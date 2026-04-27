Olt. Weekend cu amenzi de 190.000 de lei

„În acest weekend, polițiștii olteni au desfășurat activități specifice pentru asigurarea unui climat corespunzător de ordine și siguranță publică, creșterea gradului de siguranță rutieră și combaterea principalelor cauze generatoare de accidente rutiere. Acțiunile au vizat prevenirea faptelor de violență, depistarea conducătorilor auto care nu respectă normele privind circulația pe drumurile publice, acționându-se preponderent pentru depistarea conducătorilor auto care conduc sub influența alcoolului sau a altor substanțe psihoactive și a celor care nu respectă regimul legal de viteză. În această perioadă, poliţiştii au intervenit la 115 solicitări, dintre acestea 91 fiind sesizate prin Serviciul Național Unic pentru Apeluri de Urgență 112. În cadrul activităţilor desfăşurate, au fost aplicate peste 549 de sancțiuni contravenționale, în valoare totală de aproximativ 190.000 de lei. Pentru neregulile constatate la regimul rutier, ca măsură complementară, polițiștii au reținut 49 de permise de conducere, dintre care 34 pentru depășirea vitezei legale cu mai mult de 50 de km/h, 7 pentru conducerea sub influența alcoolului sau altor substanțe interzise, iar 8 pentru alte abateri la regimul rutier. De asemenea, au fost retrase 35 de certificate de înmatriculare pentru conducerea unor autovehicule având defecțiuni tehnice sau pentru neîndeplinirea unor obligații legale, fiind constatate și 8 infracțiuni la regimul rutier. În cadrul activităților, la data de 26 aprilie a.c., în jurul orei 01:10, polițiștii din cadrul Poliției orașului Scornicești au oprit pentru control, pe strada Piscani, în orașul Scornicești, un autoturism condus de către un tânăr de 27 de ani, din comuna Leleasca. În urma verificărilor efectuate în bazele de date ale Poliției Române, polițiștii au stabilit faptul că tânărul nu deține permis de conducere. În cauză, a fost întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul fără permis de conducere. De asemenea, la data de 26 aprilie a.c., în jurul orei 15:20, polițiștii din cadrul Secției nr. 12 de Poliție Rurală Potcoava au oprit pentru control, pe strada Ciurești, în orașul Potcoava, un autoturism condus de către un bărbat de 49 de ani, din comuna Icoana. Întrucât emana halenă alcoolică, bărbatul a fost testat cu aparatul etilometru, care a indicat o valoare de 1,13 mg/l alcool pur în aerul expirat. Bărbatul a fost condus la o unitate spitalicească pentru prelevarea mostrelor biologice, în vederea stabilirii cu exactitate a alcoolemiei. În cauză, polițiștii continuă cecretările în vederea stabilirii cu exactitate a situației de fapt și a alcoolemiei conducătorului auto. Astfel de acțiuni vor continua și în perioada următoare, scopul polițiștilor fiind reducerea riscului rutier și creșterea siguranței cetățenilor.