Jandarmul oltean Eduard Udriște, vicecampion la ADCC Nationals România

Performanță remarcabilă pentru un reprezentant al Inspectoratului de Jandarmi Județean Olt. Sergent major Eduard Udriște a obținut locul al II-lea la ADCC Nationals România, una dintre cele mai dificile competiții de grappling și Jiu-Jitsu brazilian No-Gi din țară. După un parcurs impresionant, cu trei victorii prin submisie, toate încheiate înainte de limită, jandarmul oltean a ajuns în finală, unde a disputat un meci echilibrat, decis la limită. Rezultatul arată nu doar nivelul său sportiv, ci și disciplina, rigoarea și echilibrul care îi definesc atât activitatea competițională, cât și misiunea profesională. Pentru Eduard Udriște, această medalie reprezintă cea mai importantă realizare a anului și o certificare că munca susținută și sprijinul echipei din jur pot transforma ambiția în performanță.

„În data de 25 aprilie 2026, sergent major Eduard Udriște, din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Olt, a obținut locul al II-lea la competiția ADCC Nationals România (Abu Dhabi Combat Club), în urma unui parcurs remarcabil într-una dintre cele mai exigente competiții de grappling și Jiu-Jitsu brazilian (BJJ) fără kimono (No-Gi). Competiția, recunoscută pentru nivelul ridicat al sportivilor și intensitatea confruntărilor, a reunit participanți cu experiență, iar parcursul jandarmului oltean a fost unul solid, construit pe disciplină, pregătire constantă și capacitatea de a gestiona eficient momentele decisive. După trei victorii obținute prin submisie, toate încheiate înainte de limită, acesta a ajuns în finală, unde a susținut un meci echilibrat, decis la limită.

Rezultatul obținut reflectă nu doar nivelul de pregătire sportivă, ci și un mod de formare bazat pe rigoare, consecvență și asumare — valori care se regăsesc, în mod firesc, și în activitatea profesională desfășurată în cadrul Jandarmeriei Olt. În acest context, performanța sportivă vine ca o continuare a standardelor pe care le aplică zilnic în îndeplinirea atribuțiilor de serviciu, unde disciplina, echilibrul și capacitatea de a acționa corect sunt esențiale”, transmit reprezentanții IJJ Olt.

„A fost o competiție intensă, cu adversari puternici și meciuri care m-au dus la limită. Este cea mai importantă performanță pentru mine din acest an și un pas care îmi confirmă că sunt pe drumul corect. Dincolo de rezultat, rămâne munca și sprijinul oamenilor din jurul meu. Le mulțumesc antrenorului Robert Naicu pentru încredere și îndrumare, dar și preparatorului Marius Cătălin Grigore pentru sprijinul constant”, a declarat sergent major Eduard Udriște.

Inspectoratul de Jandarmi Județean Olt transmite felicitări pentru rezultatul obținut și apreciază modul în care acesta contribuie, prin profesionalism și implicare, la consolidarea imaginii instituției.