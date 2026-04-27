Deputatul Mihai-Adrian Țiu: „Guvernul Bolojan trebuie să plece”

Deputatul S.O.S. România de Olt, Mihai-Adrian Țiu, lansează o ofensivă la adresa Guvernului condus de Ilie Bolojan, pe care îl acuză că a adâncit dificultățile economice ale românilor prin măsuri fiscale împovărătoare și lipsa unor soluții concrete pentru creșterea nivelului de trai. Într-o declarație de presă, parlamentarul susține că actuala coaliție guvernamentală, PSD, PNL, USR și UDMR, poartă responsabilitatea directă pentru degradarea situației sociale și economice din țară. Totodată, Mihai-Adrian Țiu anunță că partidul S.O.S. România va depune o moțiune de cenzură împotriva Executivului, pe care o consideră un demers necesar pentru a opri actuala guvernare și pentru a clarifica, în fața opiniei publice, cine susține interesele cetățenilor și cine rămâne alături de putere.
„Astăzi nu vorbesc în numele unui partid. Vorbesc în numele românilor care plătesc mai mult şi trăiesc tot mai greu. Care muncesc cinstit, dar sunt împinşi, zi de zi, spre limita de supravieţuire din cauza deciziilor luate de acest Guvern. Domnule Ilie Bolojan, ajunge! Guvernul pe care îl conduceţi trebuie să răspundă pentru situaţia actuală a României. Pentru scăderea nivelului de trai, pentru presiunea fiscală tot mai mare, dar mai ales pentru lipsa de soluţii reale. Aţi pierdut încrederea cetăţenilor şi nu mai aveţi dreptul de a conduce şi de a lua decizii în numele lor. Românii au nevoie de un guvern care să lucreze pentru ei, nu împotriva lor. Românii nu mai pot fi minţiţi şi sacrificaţi pentru calcule şi jocuri politice. Aţi sacrificat ani la rând România, aţi vândut-o bucată cu bucată şi aţi îngenuncheat economia naţională. Iar pentru această realitate, PSD, PNL, USR şi UDMR sunt direct vinovate. Pentru că au girat acest guvern şi sunt responsabile pentru ceea ce se întâmplă acum în România. Grupul parlamentar S.O.S. România spune clar: Nu negociem cu acest Guvern. Nu negociem cu PSD, PNL, USR sau UDMR. Nu ne interesează înţelegerile politice! Românii s-au săturat de cei care îşi construiesc discursuri despre ţară, dar iau decizii împotriva lor. Spun clar, în faţa Parlamentului: Guvernul Bolojan trebuie să plece! Și nu este o dorinţă politică, este o necesitate. Pentru că România nu mai poate continua în acest ritm şi pentru că românii nu mai pot duce această povară. Partidele aflate la guvernare pasează vina de la unul la altul, într-un joc lipsit de responsabilitate politică, în care nimeni nu răspunde, dar toţi contribuie la aceeaşi criză. Dar astăzi nu mai este loc pentru calcule politice şi jocuri de culise. Partidul S.O.S. România va depune o moţiune de cenzură împotriva acestui Guvern pentru că vrem ca românii să ştie adevărul. Vrem să vadă clar cine este de partea lor şi cine este împotriva lor. Cine este cu adevărat în opoziţie şi cine doar mimează opoziţia şi susţine interesele partidelor aflate la putere. Votaţi moţiunea de cenzură dacă aveţi curajul să fiţi de partea românilor. Pentru a opri această guvernare care a dus ţara la limita supravieţuirii. Pentru a pune capăt ipocriziei politice a celor care doar mimează lupta şi reformele. Astăzi, fiecare vot este o declaraţie clară: ori sunteţi cu românii, ori împotriva lor. Un popor unit nu poate fi învins!”, este declarația deputatului Mihai Adrian Țiu.