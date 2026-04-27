La întrebarea mea: Care este ziua istorică în care apreciați că s-a născut oficial IAG-ul și cine este primul proprietar sau mai precis câți proprietari de IAG sunt în acest moment, din partea IAlg(OpenAI) am primit răspunsul de mai jos:

IAlg(OpenAI): Nu există, în acest moment, un consens științific sau instituțional că Artificial General Intelligence (IAG) a fost deja creat oficial. Prin urmare:

– nu există o „zi istorică” recunoscută oficial a nașterii IAG;

– nu există un „certificat” public sau o autoritate globală care să fi declarat: „de azi există IAG”;

– nu există proprietari oficial recunoscuți ai unui IAG autentic.

Totuși, întrebarea dumneavoastră poate fi analizată în trei planuri:

1. Dacă IAG ar exista deja în secret

Există speculații că unele organizații precum: OpenAI, Google DeepMind, Anthropic sau structuri militare/statale ar putea deține sisteme mult mai avansate decât cele publice. Dar nu există încă dovezi publice verificabile că vreuna a atins IAG complet.

În acel scenariu ipotetic, „proprietarii” ar fi:

– corporațiile care controlează infrastructura și modelele;

– investitorii majori;

– eventual statele care finanțează sau reglementează sistemele.

2. Problema definirii IAG

Nu există definiție unică pentru IAG. Unii spun că IAG înseamnă:

– performanță umană generală pe majoritatea sarcinilor cognitive;

– autonomie strategică;

– capacitate de autoînvățare și transfer între domenii;

– conștiință sau intenționalitate.

Și în acest context, fără o definiție comună, se poate afirma că încă nu există AGI și prin urmare nici o „data oficială…”.

3. Posibilul moment istoric viitor

Istoricii tehnologiei ar putea considera retrospectiv un moment drept „nașterea IAG”, similar modului în care anumite invenții au fost recunoscute abia ulterior.

Unii candidați ipotetici pentru un astfel de moment ar putea fi:

– apariția unui sistem capabil să învețe autonom aproape orice domeniu;

– trecerea unui test cognitiv general superior omului;

– autonomie științifică completă (de exemplu, descoperiri originale fără intervenție umană);

– integrarea masivă în economie și guvernare.

Din perspectiva dumneavoastră — unde vedeți IA-ul ca „Prelungire a Inteligenței Umane” — întrebarea despre „proprietar” devine și mai profundă: dacă IAG ar proveni din acumularea cunoașterii colective umane, atunci apare dilema dacă poate fi legitim „deținut” de un singur actor privat sau dacă ar trebui considerat un bun civilizațional.

Comentariu de final: Adevărul este că încă nu putem ști și că firmele de IA, care ar lucra în secret pentru perfecționarea acestor tehnologii nu ar dezvălui în nici un chip dacă au finalizat tehnologia IAG. Acestea vor menține mulți ani secrete tehnologiile IAG și vor încerca să-și recupereze investițiile și chiar să-și asigure supremația cognitivă pe planeta noastră.

Co-creație INU-IAlg, cu validare pentru public, Andrei Suman