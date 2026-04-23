Senatorul Robert Daniel Ghiță: „Tinerii nu mai așteaptă schimbarea, o construiesc prin inovație și empatie”

Senatorul de Olt, Robert Daniel Ghiță, a evidențiat, în cadrul Conferinței Naționale „Dizabilitate și Acces în Câmpul Muncii”, rolul esențial al tinerilor în modelarea unei societăți incluzive, după întâlnirea cu trei liceeni de la Colegiul Național „Elena Cuza” din Craiova, membri ai echipei RaSky Robotics. Distinsă la nivel național și participantă la competiția internațională FIRST Tech Challenge, echipa dezvoltă soluții robotice dedicate sprijinirii persoanelor cu dizabilități, demonstrând că inovația poate merge mână în mână cu empatia. În acest context, senatorul a subliniat necesitatea ca decidenții să susțină activ inițiativele tinerilor, considerând că viitorul societății depinde de capacitatea de a transforma noile generații din simpli observatori în actori ai schimbării.

Tinerii au fost invitați la eveniment de senatorul oltean Robert Daniel Ghiță.

„În cadrul Conferinței Naționale ‘Dizabilitate și Acces în Câmpul Muncii’, au participat și trei liceeni de la Colegiul Național ‘Elena Cuza’ din Craiova, membri ai RaSky Robotics, tineri care nu așteaptă schimbarea, ci o construiesc deja. RaSky Robotics, echipă cu numeroase premii la nivel național, reprezintă Colegiul Național ‘Elena Cuza’ în cadrul competiției internaționale FIRST Tech Challenge, cel mai mare concurs de robotică la nivel liceal din lume. Pe parcursul discuțiilor despre incluziune și acces pe piața muncii, am descoperit proiecte excepționale bazate pe robotică, menite să sprijine viața persoanelor cu dizabilități, dovezi clare că inovația și empatia pot merge mână în mână. Când generațiile tinere vin cu soluții, nu doar cu întrebări, avem datoria să le ascultăm și să le susținem. Pentru că viitorul unei societăți se măsoară prin felul în care își sprijină oamenii și prin cât de des îi transformă pe tineri din spectatori în actori ai schimbării. Există momente în care politica nu mai este despre instituții, ci despre oameni. Iar acesta a fost unul dintre ele”, a declarat senatorul Ghiță.