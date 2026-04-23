Ministrul Florin Barbu demisionează din fruntea Agriculturii

Joi, 23 aprilie 2026, ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Florin Barbu, și-a înaintat demisia din funcție, anunțând că va detalia în curând rezultatele mandatului său. Acesta urmează să susțină o conferință de presă în care va prezenta realizările din ultimii aproape trei ani, alături de fermieri, procesatori și echipa ministerului. Până la intrarea în vigoare a demisiei, Barbu susține că va continua să asigure funcționarea instituției.

„Mi-am înaintat demisia din funcția de ministru al Agriculturii și Dezvoltării Rurale. Zilele următoare voi organiza o conferință de presă la sediul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale pentru a prezenta rezultatele obținute pentru agricultura României, împreună cu fermierii, procesatorii și cu ajutorul colegilor din minister, în ultimii 2 ani și 10 luni. Până când demisia devine efectivă voi continua să asigur funcționarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale”, a declarat Florin Barbu.

