Deputatul Mihai-Adrian Țiu: „Sfântul Gheorghe a rămas în istorie ca imagine a curajului, a luptei pentru adevăr și a credinței care nu cedează în fața nedreptății”

Într-o declarație cu puternică încărcătură simbolică de Ziua Sfântului Gheorghe, deputatul S.O.S. România de Olt, Mihai-Adrian Țiu, face apel la români să redescopere valorile fundamentale care au definit identitatea națională: credința, demnitatea și curajul. Inspirându-se din exemplul martiric al sfântului, parlamentarul subliniază nevoia de fermitate morală într-un context actual pe care îl consideră marcat de provocări și compromisuri. Deputatul Țiu transmite că doar prin asumarea acestor principii românii pot merge înainte ca națiune, îndemnând totodată la unitate și la apărarea adevărului, chiar și în momente dificile.
„În această zi importantă pentru creștini nu marcăm doar o sărbătoare, ci afirmăm o credință. Sfântul Mare Mucenic Gheorghe reprezintă un simbol al credinței neclintite, unul dintre cei mai venerați sfinți ai creștinătății, dar și un model de curaj și demnitate. Astăzi, când îl cinstim, nu vorbim doar despre trecut, ci și despre prezent. Pentru că trăim vremuri în care credința este pusă la încercare, iar curajul și demnitatea devin tot mai rare. Vorbim despre cât de mult mai suntem dispuși să luptăm pentru ceea ce este drept și corect. Învățăm din nou lecția Sfântului Gheorghe care nu s-a ascuns, nu a făcut compromisuri și nu și-a trădat credința, chiar dacă a știut că pentru acest adevăr va plăti chiar și cu propria viața. Sfântul Gheorghe a rămas în istorie ca imagine a curajului, a luptei pentru adevăr și a credinței care nu cedează în fața nedreptății. A fost numit ‘Purtător de Biruință’ pentru curajul de a-și mărturisi credința în Hristos și a fost condamnat la moarte pentru că nu a renunțat la credința creștină. Nu a ales calea ușoară, nu a negociat cu nedreptatea și a ales credința și adevărul. Românii au nevoie astăzi de acest exemplu mai mult ca oricând. România are nevoie de oameni care nu se tem, de oameni care nu se vând și de oameni care nu renunță la credință și la identitatea lor. Are nevoie de oameni care să creadă cu tărie, care să apere ceea ce este drept și care să nu facă pași înapoi atunci când vine vorba de adevăr și demnitate. Pentru că fără credință nu există identitate, iar fără curaj nu există viitor. Îi îndemn pe toți românii să nu uite valorile care ne-au ținut în picioare ca popor: credința, demnitatea și unitatea. Pentru că doar un popor care crede și care are curaj să lupte poate merge înainte. Să ne dea Dumnezeu puterea de a rămâne drepți, chiar și atunci când este greu. Astăzi, transmit tuturor celor care poartă numele Sfântului Gheorghe sănătate, putere și credință neclintită! La mulți ani binecuvântați sub ocrotirea Sfântului Mare Mucenic Gheorghe!”, este mesajul deputatului Mihai-Adrian Țiu.