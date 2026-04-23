De praznicul Sfântului Gheorghe, luptătorul cu balaurul, liberalii Știrbu și De Mezzo ies în conferință de presă

Comunitatea creștină prăznuiește pe 23 aprilie pe Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, un luptător care a învins în numele creștinătății balaurul. În contextul calendaristic de mai sus, dar și pe fondul unei situații politice explozive, unde despărțirea dintre PSD și PNL este deja în faza partajului, ce rămâne la unul, ce pleacă de la altul, la Olt, la Slatina, deputatul Gigel Știrbu, președinte al organizației județene a PNL, primarul Slatinei Mario De Mezzo, președinte al organizației Slatina a PNL, au organizat o conferință de presă pe seama evenimentelor de dată recentă de la nivel național, dar și a unor situații petrecute la Olt, la Slatina.

Agenda deputatului Gigel Știrbu

Temele propuse de deputatul Știrbu s-au axat pe ședința Biroului Politic Național a PNL de marți, atunci când s-a votat unanim pentru susținerea lui Ilie Bolojan ca prim-ministru în contextul dat de intenția celor de la PSD de a părăsi arcul guvernamental, considerații pe o vizită făcută de ministra Mediului Diana Buzoianu, la o locație agregato-piscicolă de la Piatra-Olt, dar și pe seama deja consacratelor microbuze școlar achiziționate de Consiliile Județene prin vara anul trecut cu prețuri diferite de la un județ la altul. Pentru fiecare din cele de mai sus, Știrbu a adus în atenție, în opinia sa, ilegalități săvârșite de adversarii politici cu scopul de a facilita persoane și grupuri de interese.

Concluziile primarului Mario De Mezzo

Deja subiect național, consacrat prin unicitatea sa, interzicerea sălilor jocurilor de noroc din Slatina, la inițiativa primarului Mario De Mezzo, rămâne și acum în actualitate. Acesta își manifestă public regretul că și alte primării din Olt nu au luat această decizie, cu referire la Caracal și Corabia. Tot De Mezzo lansează în spațiul public ipoteza unei vizite făcute de lucrători ai ST DNA Craiova la DGASPC privind, în opinia lui, modalități de alocare a drepturilor cuvenite în urma certificatelor de handicap. Altfel, Mario De Mezzo își asumă faptul că în urma unei deplasări la București s-a oprit cu mașina de serviciu a Primăriei Slatina pentru un prânz cu fiica sa. Singura remarcă pe această temă este făcută de De Mezzo vis-a-vis de modul cum, cu rapiditate, fotograful amator a fost la timpul și locul potrivit într-o parcare babilonică, pentru a surprinde o mașină parcată și un om la masă în cea mai aglomerată zonă de fast-food din România. Întâmplare sau cineva îi poartă de grijă primarului Slatinei în drumurile pe care acesta le face.

Excepția de la regulă: Bogdan Mihuți, un pesedist mai aproape de liberalism

Deputatul Știrbu, coleg de Camera Deputaților cu mai tânărul său confrate, deputatul Bogdan Mihuți, a făcut o remarcă despre acesta din urmă lăudându-i în public onestitatea, cinstea și trăirile pe care cel din urmă le are pentru comunitatea caracaleană. Mai mult, Știrbu îl consideră pe Mihuți mai aproape de liberalism decât de social-democrație. O remarcă care surprinde nota generală a întregii conferințe angrenată la scena deschisă împotriva PSD.

Un post scriptum: Nu am folosit citate din conferință, nu am dat curs multiplicării declarațiilor pentru că întreaga desfășurare se regăsește în spațiul virtual pe pagina de socializare a PNL Olt, acolo unde fiecare poate asculta pe cine vrea și să își conserve la purtător propriile concluzii.

