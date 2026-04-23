Cupa Mondială de box din Brazilia. Arun Tudoroiu duce Slatina pe scena mondială

CSM Slatina bifează o nouă prezență de prestigiu în sportul internațional, prin participarea lui Arun Tudoroiu la Cupa Mondială de box din Brazilia, alături de lotul național de seniori al României. Competiția, programată în perioada 20-26 aprilie, adună la start 342 de sportivi din 49 de țări și este considerată una dintre cele mai puternice întreceri ale momentului în boxul mondial. Prezența pugilistului slătinean demonstrează nivelul ridicat al clubului și oferă un motiv de mândrie pentru comunitatea locală.
„Sportivul nostru, Tudoroiu Arun, participă alături de lotul național de seniori la Cupa Mondială de box desfășurată în Brazilia, în perioada 20–26 aprilie. Competiția este de nivel A și reunește nu mai puțin de 342 de sportivi din 49 de țări, fiind una dintre cele mai importante întreceri internaționale din lumea boxului. Îi urăm mult succes și suntem mândri că reprezintă CSM Slatina pe scena mondială!”, transmit reprezentanții CSM Slatina.