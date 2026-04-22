Spitalul Județean de Urgență Slatina: „De la limita imposibilului la șansa unor vieți normale”

Două cazuri considerate aproape fără speranță s-au transformat în povești de recuperare spectaculoasă la Spitalul Județean de Urgență Slatina. Un tânăr de 27 de ani, victimă a unui grav accident rutier, și o mamă a opt copii, aflată în comă după o hemoragie cerebrală, au fost readuși la viață printr-un efort medical susținut și prin aplicarea unor metode moderne de tratament. Sub coordonarea medicului neurolog Renică Diaconescu, cei doi pacienți au ajuns la un nivel de recuperare de peste 70-80%, recâștigând șansa la o viață normală. Cazurile, descrise chiar de medic drept „două minuni de Paști”, evidențiază nu doar complexitatea intervențiilor, ci și determinarea unei echipe medicale care refuză să renunțe, chiar și atunci când prognosticul este extrem de rezervat.
„Eu sunt ca un șahist care acceptă să joace o partidă mai grea decât una ușoară. Au fost două minuni de Paști pentru că nu mai credeam și nici familia și, probabil, nici doctorii care l-au trimis nu mai credeau că aceste două persoane vor supraviețui. Unul dintre pacienți este un tânăr de 27 de ani care a suferit un accident de mașină, un traumatism cranian. A fost operat și s-a întors la noi, la cererea părinților, crezând că vor fi ultimele clipe ale lui și că totul s-a terminat. Am început reabilitarea lui cu un tratament nou. Înseamnă administrarea unui precursor al dopaminei. Pacientul a început să conștientizeze, a început să miște mâinile și picioarele pentru că era tetraparetic. L-am coborât și a început să meargă. A început să se alimenteze singur pentru că nu se alimenta singur și a început să vorbească cu greutate, dar ușor, ușor. Cealaltă pacientă este o doamnă, mama a opt copii, care a fost operată pentru tumoră cerebrală. După operație a fost un incident și s-a produs hemoragie cerebrală masivă. A intrat în comă, trimisă într-adevăr la noi, în secție, considerându-se că este sfârșitul ei. A fost din ce în ce mai greu pentru că a venit tetraparetică, nu vorbea, se alimenta pe sondă. Ușor, ușor am început să o readucem la viață. Doamna respectivă s-a întors și ea, cu câteva zile înainte de Paște acasă, în mijlocul copiilor. Mama este recuperată 80-90%, iar tânărul 70%, a declarat dr. Renică Diaconescu, medic specialist, Șef Secție Neurologie.
Întrebat ce înseamnă pentru spital și pentru secția de hemoragie aceste două cazuri, dr. Renică Diaconescu a răspuns: A însemnat un efort foarte mare, în primul rând că a fost o durată lungă de spitalizare, a durat peste o lună și jumătate sau două luni, dar din punct de vedere al recuperării, da, cred că a fost un succes și acest caz, eu sigur îl voi publica într-o revistă sau la Congresul de Neurologie. Pentru mine astfel de cazuri au început să devină provocări, mai ales că am experiență și mă interesează că la limita între viață și moarte, dacă poți să faci ceva”.