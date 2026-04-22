Slatina. Locul de joacă din zona Gării, transformat complet

Un spațiu abandonat ani la rând a fost readus la viață și transformat într-un loc modern și sigur pentru copii, în zona Kaufland, Piața Gării din Slatina. Cu echipamente de joacă noi, un teren de sport multifuncțional și un ambient curat și prietenos, locul devine un punct de atracție pentru cei mici și o investiție reală în comunitate. Primarul Mario De Mezzo anunță că acesta este doar primul pas, iar până la finalul anului, toate locurile de joacă din oraș vor intra în proces de reabilitare sau modernizare, astfel încât fiecare copil să beneficieze de un spațiu adecvat pentru joacă și dezvoltare.
„De la ruină… la un loc plin de viață pentru copii. Probabil mulți dintre dumneavoastră nu mai recunoașteți locul de joacă din spatele magazinului Kaufland, din zona Gării. Și nici nu e de mirare. După ani în care acest spațiu a fost lăsat în paragină, astăzi vorbim despre un loc complet nou: sigur, modern și pregătit să fie redat comunității. Echipamente de joacă noi, sigure și atractive, un teren de sport multifuncțional, pentru copiii din cartier, un spațiu curat, bine gândit, în care cei mici să se bucure cu adevărat. Nu este doar o reabilitare. Este o transformare completă. Copiii din zona Kaufland – Piața Gării au acum un loc al lor, unde pot veni zilnic să se joace, să facă mișcare și să crească frumos.
Iar acesta este doar începutul. Până la finalul anului, toate locurile de joacă din municipiul Slatina vor intra în proces de reabilitare sau modernizare. Pentru că fiecare copil din Slatina merită un loc sigur, curat și frumos în care să copilărească. Slatina e echipa noastră. Și construim, pas cu pas, pentru fiecare dintre voi”, transmit reprezentanții Primăriei Slatina.
Primarul municipiului Slatina, Mario De Mezzo: „Când un loc este abandonat ani la rând, nu mai vorbim despre reparații. Vorbim despre a construi din nou – așa cum merită comunitatea”.