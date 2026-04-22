Slatina. Cardul de parcare pentru persoanele cu dizabilități, mai accesibil

Primăria municipiului Slatina simplifică accesul la cardul-legitimație de parcare pentru persoanele cu dizabilități, un document esențial care le oferă nu doar facilități, ci și respectarea unui drept fundamental. Prin Direcția Generală de Asistență Socială, autoritățile locale vin în sprijinul beneficiarilor și al familiilor acestora, reducând barierele administrative și încurajând mobilitatea zilnică în condiții mai sigure. Cu sute de solicitări înregistrate doar în 2025, inițiativa reflectă o implicare concretă pentru un oraș mai accesibil, în care incluziunea nu este doar un principiu, ci o realitate.
„Respect pentru oameni. Acces mai ușor. Drepturi respectate. În Slatina, fiecare pas contează atunci când vorbim despre sprijin real pentru persoanele cu dizabilități. De aceea, Primăria Municipiului Slatina, prin Direcția Generală de Asistență Socială, vine în sprijinul celor care au nevoie de cardul-legitimație de parcare pentru persoanele cu handicap. Acest card nu este doar un document. Este un drept. Este o formă de normalitate. Cine poate beneficia? Persoanele cu handicap, reprezentanții legali ai acestora. Cardul poate fi folosit și de către familie, asistent personal sau însoțitor – pentru ca deplasările zilnice să fie mai simple și mai sigure. Ce documente sunt necesare? Pentru depunerea cererii (fizic), aveți nevoie de: act de identitate, certificat de încadrare în grad de handicap, o fotografie tip CI (3×2 cm) – inclusiv în format electronic (.jpeg). Dacă documentele sunt trimise online, acestea vor fi prezentate în original la eliberarea cardului. Ce drepturi oferă? Autovehiculele care transportă persoane cu handicap, deținătoare ale cardului, pot folosi gratuit locurile de parcare special amenajate. Doar în anul 2025, au fost înregistrate 333 de solicitări pentru acest tip de card, fiecare dintre ele însemnând un pas înainte pentru accesibilitate și respect. În plus, persoanele cu handicap grav și accentuat beneficiază, conform legii, și de transport gratuit în comun. Dacă aveți acest drept, folosiți-l. Dacă cunoașteți pe cineva care are nevoie, dați mai departe informația. Un oraș prietenos este un oraș în care nimeni nu este lăsat în urmă”, transmit reprezentanții Primăriei municipiului Slatina.