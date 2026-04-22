Senatorul Robert Daniel Ghiță cere reforme urgente: „Piața muncii trebuie să vadă competența, nu diagnosticul”

La Palatul Parlamentului, senatorul Robert Daniel Ghiță a adus în prim-plan nevoia unor schimbări legislative reale pentru integrarea persoanelor cu dizabilități pe piața muncii. În cadrul Conferinței Naționale „Dizabilitate și Acces în Câmpul Muncii”, acesta a subliniat că actualele bariere birocratice condamnă mii de români la marginalizare și dependență. Mesajul central a fost unul clar, munca înseamnă demnitate, iar statul trebuie să creeze condițiile pentru ca fiecare cetățean capabil să contribuie să fie evaluat după competență, nu după diagnostic.

„La Palatul Parlamentului a avut loc Conferința Națională ‘Dizabilitate și Acces în Câmpul Muncii’ a reunit specialiști și parlamentari pentru a pune pe masă singurul lucru care contează: Dreptul fiecărui român de a fi util. Nu ne-am întâlnit pentru a constata probleme, ci pentru a forța schimbarea unor legi care blochează astăzi mii de oameni la marginea societății. Mesajul a fost clar: Vrem o piață a muncii care să vadă competența, nu diagnosticul. Birocrația nu mai are voie să fie o scuză pentru izolare. Munca este despre demnitate, nu despre asistență socială pasivă. Soluțiile legislative pot transforma barierele în oportunități. Munca trebuie să aparțină tuturor celor care vor să construiască”, a declarat senatorul Robert Daniel Ghiță.