Deputatul Mihai-Adrian Țiu: „Cine sunt ‘șobolanii’ din cămara statului și cine i-a protejat?”

Deputatul S.O.S. România de Olt, Mihai-Adrian Țiu, lansează un atac frontal la adresa premierului Ilie Bolojan, criticând declarațiile acestuia despre „șobolanii” din „cămara statului” și cerând clarificări concrete privind responsabilitatea politică. Țiu acuză ipocrizie, pune sub semnul întrebării intențiile guvernului privind listarea companiilor de stat profitabile și avertizează asupra riscului pierderii controlului economic național, într-un context în care românii resimt tot mai acut presiunea taxelor și a scumpirilor.
„Românii aud din nou lecţii despre ‘reforme’ de la premierul României, căruia mă adresez astăzi, direct: Domnule Premier Bolojan, aţi declarat public că aţi deschis ‘cămara statului’ şi aţi descoperit ‘şobolani care rod proviziile’. Este o afirmaţie gravă, dar în acelaşi timp, o dovadă clară de ipocrizie politică. De ce nu aveţi curajul să spuneţi cine sunt aceşti ‘şobolani’?
Românii vor să ştie, concret, cine sunt ‘şobolanii’ despre care vorbiţi. Vor să ştie cine i-a tolerat în ‘cămara statului’ şi cine i-a protejat până astăzi Românii nu sunt naivi şi nu mai pot fi păcăliţi cu metafore în timp ce plătesc taxe şi impozite tot mai mari. Vă transmit public că românii au înţeles că problema nu este doar în ‘cămară’, ci la cei care au ţinut cheia şi au permis ‘şobolanilor’ să stea acolo. Pentru că nu există ‘şobolani’ fără un sistem politic care i-a crescut, i-a tolerat şi i-a folosit. Guvernul Bolojan, cu susţinerea PSD, PNL, USR şi UDMR este responsabil de rezultatele managementului din companiile de stat. Mai mult, veniţi astăzi şi spuneţi că trebuie vândute la bursă acţiuni din marile companii de stat. Însă companii precum Romgaz sau Hidroelectrica au demonstrat că statul român poate fi performant şi au avut profituri solide. De ce vreţi să diminuaţi controlul românesc asupra unor companii strategice profitabile? Domnule Bolojan, de ce spuneţi românilor jumătate de adevăr? Cine a numit managementul companiilor de stat şi cine a permis pierderile şi risipa pe care le invocaţi? De ce alegeţi să deschideţi calea către interese care externalizează profitul, în timp ce românii sunt taxaţi tot mai mult? Vă transmit public că dumneavoastră deveniţi astăzi primul ‘şobolan’ care permite externalizarea profitului din România. Iar în timp ce vorbiţi despre ‘reforme’ şi listări la bursă, românii simt şi trăiesc realitatea în fiecare zi: facturi mai mari, preţuri scăpate de sub control, bani tot mai puţini în buzunare şi frica reală de a-şi pierde locurile de muncă. Adevărul este unul dureros: românii sunt sufocaţi de taxe şi scumpiri. Aceasta este realitatea şi adevărata ‘reformă’ pe care o resimt cetăţenii, nu declaraţiile şi metaforele dumneavoastră! Nu puteţi vorbi astăzi despre ‘risipă’ fără să vorbiţi şi despre responsabilitate politică. Nu puteţi veni acum ca un salvator în faţa românilor, când aţi fost parte din sistemul pe care îl criticaţi. Dacă PNL, PSD, USR şi UDMR a fost ani de zile la guvernare, cine a creat sistemul despre care vorbiţi? Domnule Ilie Bolojan, vreţi într-adevăr să curăţaţi sistemul sau doar să îl rearanjaţi? Un stat puternic nu îşi vinde ultimele active strategice si profitabile şi nu apasă pe umerii cetăţenilor care duc deja greul. Un popor unit nu poate fi învins!”, este declarația deputatului Țiu.