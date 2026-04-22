CJP Olt. 33 de locuri disponibile în prima serie din 2026

Casa Județeană de Pensii Olt a început distribuirea biletelor de tratament balnear aferente primei serii din 2026, cu plecări programate în perioada 27-29 aprilie. În total, 33 de bilete sunt disponibile în stațiuni precum Bala, Olănești, Amara, Buziaș și Pucioasa, pentru un sejur de 16 zile. Beneficiarii sunt pensionarii și asigurații sistemului public, precum și alte categorii eligibile care pot dovedi necesitatea medicală a tratamentului. Ridicarea biletelor se face de la sediul instituției, începând cu 21 aprilie, pe baza documentelor necesare, în condițiile în care până acum au fost depuse aproximativ 1.550 de cereri.

„Casa Județeană de Pensii Olt a început distribuirea biletelor de tratament din prima serie din anul 2026, cu data de prezentare în stațiune în perioada 27 – 29.04.2026. Biletele de tratament repartizate în această serie sunt în bazele de tratament din unitățile hoteliere ale Societății Comerciale de tratament balnear și recuperare a capacității de muncă – S.C. TBRCM S.A. Perioada de tratament este de 16 zile calendaristice. Pentru prima serie din acest an sunt repartizate un numar de 33 de bilete. Repartizarea biletelor pe stațiuni este următoarea: 12 bilete în stațiunea Bala, 8 bilete în stațiunea Olănești, 6 bilete în stațiunea Amara, 4 bilete în stațiunea Buziaș, 3 bilete în stațiunea Pucioasa. Aceste bilete se vor distribui prin solicitare directă personelor care au cereri depuse și se prezintă la sediul instituției noastre. Biletele de tratament se pot ridica începând din data de 21.04.2026. Persoanele interesate vor prezenta actul de identitate în original, cuponul lunii martie 2026 și xerocopia biletului de trimitere de la medicul de familie. Pentru acest an au fost înregistrate până în prezent aproximativ un număr de 1550 cereri de acordare a biletelor de tratament. Pot beneficia de tratament balnear persoanele care au calitatea de: pensionar al sistemului public de pensii, asigurat al sistemului public de pensii, beneficiar al prevederilor unor legi speciale, care reglementează dreptul la bilet de tratament balnear prin sistemul public de pensii, soțul/soția asiguratului/pensionarului sistemului public de pensii, care nu este asigurat/pensionar al sistemului public de pensii, asigurat al sistemului de asigurare la accidente de muncă și boli profesionale, care dovedesc existența unei afecțiuni medicale care să necesite tratament balnear. În cazul pensionarilor, contribuția individuală este de 50% din cuantumul total brut al drepturilor pensie, dar nu mai mult decât costul integral al biletului – aproximativ 3.480 lei și, respectiv 3.688 de lei în hoteluri de două și trei stele, iar în cazul asiguraților contribuția este de 50% din valoarea biletului, dacă veniturile brute lunare sunt mai mici decât caștigul salarial mediu brut. În caz contrar, biletul este achitat integral”, a declarat Claudia Măldăreanu, purtător de cuvânt al CJP Olt.