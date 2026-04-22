Bianca Toma cucerește aurul la Luxemburg, după un parcurs perfect la WTT Youth Contender 2026

Performanță remarcabilă pentru tânăra sportivă Bianca Toma, care a obținut medalia de aur la WTT Youth Contender Luxemburg 2026, întărindu-și statutul de una dintre cele mai promițătoare jucătoare de tenis de masă. Cu un traseu fără greșeală și patru victorii clare, Bianca a impresionat prin maturitate, siguranță și forță de joc, dominându-și adversarele până în finală. Succesul de la Luxemburg nu este doar o victorie de etapă, ci și un semnal puternic al potențialului său pentru performanțe majore în competițiile internaționale.

„Bianca Toma, AUR la Luxemburg! Performanță de top pentru sportiva noastră la WTT Youth Contender Luxemburg 2026, competiție internațională de tenis de masă dedicată tinerilor jucători din întreaga lume. Bianca a avut un parcurs impecabil, cu patru victorii, dominând adversarele și arătând un joc sigur și matur pe tot parcursul turneului. În grupe, le-a învins pe Inass Kellouj (3-0) și Agathe Adolff (3-2), iar în semifinale a trecut de Lara Monteiro (3-0). În finală, Bianca s-a impus clar în fața Agathei Adolff, scor 3-0, confirmând forma excelentă! Un rezultat care confirmă talentul, munca și potențialul unui viitor mare în tenisul de masă! Felicitări, Bianca! Suntem mandri de tine!”, transmit reprezentanții CSM Slatina.