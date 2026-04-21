Spitalul de Psihiatrie Cronici Schitu Greci primește o ambulanță prin transfer gratuit

Spitalul de Psihiatrie Cronici Schitu Greci beneficiază, începând de luni, 20 aprilie, de o ambulanță primită cu titlu gratuit, în urma unui transfer realizat cu sprijinul Serviciul de Ambulanță Județean Olt.

Managerul unității medicale, Liviu Dumitru Voiculescu, a transmis un mesaj de mulțumire partenerilor implicați, subliniind importanța acestui sprijin pentru activitatea curentă a spitalului: „Mulțumim colegilor de la Serviciul de Ambulanță Județean Olt pentru sprijinul oferit spitalului nostru. Astăzi (n.r. 20 aprilie) am primit, cu titlu gratuit, prin transfer, o ambulanță care ne va ajuta să transportăm pacienții în siguranță și în condiții mult mai bune pentru diverse investigații medicale”, a declarat managerul unității.

Noua ambulanță va contribui la îmbunătățirea condițiilor de transport pentru pacienți, facilitând accesul acestora la investigații și servicii medicale suplimentare, în condiții sporite de siguranță și confort.