Spitalul de Psihiatrie Cronici Schitu Greci primește o ambulanță prin transfer gratuit

De către
Bogdan Vladu
Spitalul de Psihiatrie Cronici Schitu Greci beneficiază, începând de luni, 20 aprilie, de o ambulanță primită cu titlu gratuit, în urma unui transfer realizat cu sprijinul Serviciul de Ambulanță Județean Olt.

Managerul unității medicale, Liviu Dumitru Voiculescu, a transmis un mesaj de mulțumire partenerilor implicați, subliniind importanța acestui sprijin pentru activitatea curentă a spitalului: „Mulțumim colegilor de la Serviciul de Ambulanță Județean Olt pentru sprijinul oferit spitalului nostru. Astăzi (n.r. 20 aprilie) am primit, cu titlu gratuit, prin transfer, o ambulanță care ne va ajuta să transportăm pacienții în siguranță și în condiții mult mai bune pentru diverse investigații medicale”, a declarat managerul unității.

Noua ambulanță va contribui la îmbunătățirea condițiilor de transport pentru pacienți, facilitând accesul acestora la investigații și servicii medicale suplimentare, în condiții sporite de siguranță și confort.

ARTICOLE SIMILAREDE LA ACELAȘI AUTOR

