Senatorul Petre Cezar îl acuză pe Bolojan de oportunism: „A știut de la început cu cine are de-a face”

Senatorul AUR de Olt, Petre Cezar, respinge ideea că Ilie Bolojan ar fi fost o victimă a sistemului, susținând că premierul a acceptat conștient funcția și compromisurile aferente. Într-o declarație, senatorul îl acuză pe Bolojan că a tolerat problemele din administrație și a evitat să vorbească public despre ele până în momentul în care poziția sa a devenit nesigură. Potrivit acestuia, explicațiile actuale ale premierului vin prea târziu și trădează oportunism și lipsă de asumare.
„Tot mai multe voci spun că Bolojan este o victimă a sistemului, că a fost forțat să crească TVA-ul și taxele. Mai mult, ar fi fost împiedicat de PSD să facă reformă în administrație. Credeți că nu știa, înainte să accepte poziția de prim-ministru, cine sunt ‘șobolanii’? Și nu s-a convins de asta când a ajuns la Palatul Victoria, unde a avut contact direct cu ei? De ce i-a ținut aproape în timp ce ‘barca se scufunda? Beneficiile funcției de prim-ministru — începând cu influența asupra miniștrilor și terminând cu avantajele legate de casă, mașină, șofer, armată de secretari și paza asigurată de SPP — l-au făcut să accepte această poziție privilegiată, fără să își onoreze, în schimb, promisiunile de la început. De ce a stat aproape un an în funcție, ținând ‘șobolanii’ aproape, și nu a ieșit după una sau două luni să vorbească despre asta? De ce ne vorbește despre ei abia acum, când i se clatină scaunul? Pentru că nu este altceva decât un oportunist, un ipocrit care nu a fost în stare să facă pasul înainte și să spună adevărul — pe care îl știam cu toții — decât atunci când era deja prea târziu”, este declarația senatorului Petre Cezar.