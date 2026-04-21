Olt. În cadrul operaținii „ROADPOL – SPEED”, 60 de conducători auto au fost scoși din trafic

Peste 500 de șoferi au fost prinși circulând cu viteză peste limita legală în județul Olt, în doar o săptămână de controale intensificate desfășurate în cadrul unei acțiuni europene. Polițiștii rutieri au scos din trafic 49 de conducători auto considerați un pericol real, iar în cazul a 11 dintre aceștia, care au depășit viteza legală cu mai mult de 70 km/h, permisele au fost suspendate pentru patru luni. Acțiunea a vizat reducerea accidentelor rutiere provocate de viteză și continuă în perioada următoare, autoritățile atrăgând atenția că respectarea limitelor poate face diferența între viață și moarte.

„În perioada 13–19 aprilie a.c., polițiștii rutieri din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Olt au acționat în cadrul operațiunii europene „ROADPOL – SPEED”, pentru combaterea uneia dintre principalele cauze generatoare de accidente rutiere – viteza excesivă. Pe parcursul acțiunii, controalele au fost intensificate pe principalele drumuri din județ, fiind utilizate echipamente moderne de măsurare a vitezei, pentru identificarea conducătorilor auto care pun în pericol siguranța traficului. În urma activităților desfășurate, au fost constatate 531 de abateri privind nerespectarea regimului legal de viteză. De asemenea, polițiștii au scos din trafic 49 de conducători auto care, prin comportamentul lor, reprezentau un real pericol pentru ceilalți participanți la trafic, aceștia depășind limita legală de viteză cu peste 50 km/h. Totodată, 11 șoferi au fost depistați conducând cu viteze extreme, de peste 70 km/h peste limita legală admisă, fiind dispusă măsura reținerii permisului de conducere pentru o perioadă de 120 de zile. Aceste acțiuni au ca scop prevenirea tragediilor rutiere și responsabilizarea conducătorilor auto, în vederea adoptării unui comportament preventiv în trafic. Inspectoratul de Poliție Județean Olt reamintește tuturor participanților la trafic că respectarea limitelor de viteză poate face diferența între viață și moarte. Polițiștii rutieri vor continua acțiunile pentru depistarea și sancționarea celor care încalcă legislația rutieră, cu prioritate a celor care, prin conduita lor, pun în pericol siguranța celorlalți”, transmit reprezentanții IPJ Olt.