Gigel Știrbu: „PSD alege partidul în locul interesului public și abandonează responsabilitatea guvernării”

Deputatul PNL de Olt, Gigel Știrbu, contestă hotărârea PSD de a retrage sprijinul politic pentru premierul Ilie Bolojan, pe care o consideră o nouă dovadă că social-democrații pun interesele de partid înaintea celor publice. Într-un context pe care îl descrie drept esențial pentru stabilitatea și modernizarea României, Știrbu subliniază că premierul a ales să își asume în continuare mandatul, în ciuda presiunilor politice, iar PNL își menține responsabilitatea asumată pentru reforme și guvernare serioasă. Liberalul vorbește despre o linie clară de demarcație între asumarea reformelor și evitarea acestora, susținând că actuala situație depășește disputa politică și devine un test de responsabilitate față de cetățeni.
„Decizia PSD de a retrage sprijinul politic acordat premierului Ilie Bolojan confirmă, încă o dată, o realitate pe care românii au simțit-o de prea multe ori: atunci când interesul public intră în conflict cu interesele de partid, PSD alege fără ezitare partidul. Într-un moment în care România are nevoie de stabilitate, coerență și reforme reale, PSD a preferat să genereze incertitudine și să abandoneze responsabilitatea guvernării. Nu este un gest de maturitate politică, ci o decizie care arată lipsa de asumare în fața unor reforme necesare, dar incomode pentru rețelele de privilegii construite în timp. Premierul Ilie Bolojan a ales să nu demisioneze, asumându-și continuarea mandatului într-un context dificil. Este un semnal clar că reforma nu poate fi oprită prin presiune politică sau prin jocuri de culise. În același timp, Partidul Național Liberal a decis să susțină în continuare actul de guvernare și direcția de reformă. Este o alegere care reflectă responsabilitatea față de interesul public și angajamentul pentru modernizarea statului român. România are nevoie de decizii ferme, de leadership și de consecvență. Nu de calcule politice pe termen scurt și nici de retrageri strategice menite să conserve privilegii. În final, diferența este clară: între cei care își asumă reforme și cei care fug de ele. Între cei care pun interesul național pe primul loc și cei care îl subordonează intereselor de partid. Aceasta nu mai este doar o dispută politică. Este o probă de responsabilitate în fața românilor”, este mesajul deputatului Gigel Știrbu.