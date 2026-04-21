Deversări ilegale într-un pârâu din Scornicești. Amendă de 60.000 de lei și obligația de refacere a mediului

Un operator economic din Scornicești a fost sancționat drastic de Garda de Mediu Olt, după ce a deversat ilegal ape pluviale într-un pârâu printr-o conductă montată fără respectarea normelor de mediu. Autoritățile avertizează că astfel de practici pot avea efecte grave asupra calității apei, sănătății populației și echilibrului ecosistemelor, motiv pentru care legislația interzice evacuarea necontrolată a apelor uzate. În acest caz, pe lângă amenda de 60.000 de lei, s-a dispus desființarea instalației ilegale și readucerea terenului la starea inițială, pentru limitarea impactului asupra mediului.

„Nerespectarea obligației de a nu deversa în apele de suprafață sau subterane , ape uzate reprezintă o încălcare gravă a legislației de mediu, având consecințe directe asupra calității resurselor de apă, sănătății populației și echilibrului ecosistemelor naturale. Apele uzate provenite din activități menajere, industriale, agricole sau zootehnice pot conține substanțe periculoase, materii organice, produse chimice, detergenți, hidrocarburi sau alte reziduuri care afectează grav flora și fauna acvatică, precum și calitatea apei destinate consumului uman. În plus, infiltrarea acestora în sol poate produce contaminarea apelor subterane, cu efecte pe termen lung și costuri ridicate pentru refacerea mediului. În urma unei sesizări înregistrate la Comisariatul Județean Olt, s-a constatat că un operator economic de pe raza administrativ teritorială a UAT Scornicești a montat o conductă din PVC prin care apa pluvială era dirijată și deversată într-un pârâu, încălcând astfel normele de protecție a mediului. Legislația în vigoare interzice în mod expres evacuarea apelor direct în mediul natural fără autorizație și fără respectarea parametrilor de calitate impuși. Operatorii economici și persoanele fizice au obligația de a asigura colectarea, epurarea și evacuarea controlată a acestora, astfel încât să nu fie afectat mediul înconjurător. Pentru fapta constatată a fost aplicată sancțiunea contravențională în cuantum de 60000 lei, iar în sarcina contravenientului a fost dispusă măsura desființării conductelor amplasate ilegal, precum și obligația de restabilire a terenului afectat la starea inițială, în vederea înlăturării efectelor negative produse asupra mediului și prevenirii producerii unor noi prejudicii asupra factorilor de mediu”, a declarat comisarul șef al Gărzii de Mediu Olt, Gheorghe Neacșa.