Corabia celebrează valorile naționale și europene printr-un eveniment dedicat comunității

Primăria orașului Corabia invită cetățenii să ia parte, pe 8 mai 2026, de la ora 11:00, în Parcul Carol I, la o manifestare specială dedicată Zilei Independenței Naționale, Zilei Europei, Zilei Victoriei și Zilei Regalității. Evenimentul va aduce în prim-plan momente artistice susținute de talente locale, dar și expoziții interactive organizate de instituțiile de ordine publică din județul Olt, oferind publicului ocazia de a descoperi echipamente și tehnici utilizate în activitatea acestora. Atmosfera promite să fie una festivă și deschisă tuturor celor care doresc să celebreze împreună aceste repere importante.

„Pe 8 mai, orele 11:00, în Parcul Carol I, Corabia sărbătorim Ziua Independenței Naționale, Ziua Europei, Ziua Victoriei, Ziua Regalității cu programe artistice ale talentelor locale și expoziții cu materiale si tehnici din dotare ale IPJ OLT-Inspectoratul de Poliție al Județului Olt, Poliția Orașului Corabia, IJJ OLT- Inspectoratul de Jandarmi Olt, STPF OLT- Serviciul Teritorial al Poliției de Frontieră. Vă așteptăm cu drag!”, transmit reprezentanții Primăriei Corabia.