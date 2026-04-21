AVANGARDA ÎN JURNALISM ȘI MIȘCAREA CIVICĂ

În momentele de stagnare democratică, când instituțiile par să funcționeze formal, dar golite de conținut, societatea are nevoie de un impuls. Nu unul violent sau haotic, ci unul lucid și coerent. Acest impuls poate veni dintr-un loc adesea subestimat: jurnalismul.

Un jurnalism eficient și bine orientat nu se limitează la a relata fapte din realitatea curentă. El o organizează, o interpretează și, uneori, o trezește. În acest sens, jurnalismul poate deveni avangardă – nu în sens ideologic rigid, ci ca primă linie de conștientizare publică.

Pseudo-democrația nu se instalează printr-un act unic, ci printr-o acumulare de compromisuri: limbaj diluat, responsabilitate difuză, participare redusă la formalități. Cetățeanul devine spectator, iar politica – spectacol. În acest vid de implicare, jurnalismul are de ales: fie devine parte din decor, fie devine instrument de trezire.

Avangarda jurnalistică nu înseamnă radicalism, ci curajul de a spune ceea ce este esențial, chiar și atunci când nu este convenabil. Înseamnă revenirea la întrebările fundamentale: Cine decide? În interesul cui? Cu ce consecințe? Înseamnă refuzul de a accepta ambiguitatea ca normă.

Dar jurnalismul nu poate construi singur o mișcare civică. El poate, însă, să o declanșeze. Prin clarificare, prin expunere, prin conectarea punctelor care altfel ar rămâne izolate, presa poate transforma nemulțumirea difuză într-o conștiință colectivă articulată.

Mișcarea civică autentică nu apare din sloganuri, ci din înțelegere. Iar înțelegerea are nevoie de traducători ai realității. Aici intervine rolul jurnalistului: nu ca agitator, ci ca mediator între fapt și sens.

Există, desigur, un risc. Orice jurnalism care se apropie de zona mobilizării poate fi acuzat de partizanat. Diferența esențială stă însă în intenție și metodă. Jurnalismul de avangardă nu manipulează, nu simplifică excesiv și nu creează dușmani imaginari. El construiește criterii de judecată și oferă publicului instrumente de înțelegere.

Într-o democrație participativă, cetățeanul nu este doar alegător periodic, ci actor constant. Dar pentru a deveni actor, el trebuie să fie informat, conectat și stimulat să gândească critic. Fără acest proces, participarea rămâne o iluzie.

De aceea, relația dintre jurnalism și mișcarea civică este una de interdependență. Presa oferă vizibilitate și sens. Cetățenii oferă energie și legitimitate. Împreună, pot corecta derapaje și pot reconstrui încrederea.

Adevărata avangardă nu este cea care strigă cel mai tare, ci cea care vede cel mai clar. Iar într-o lume saturată de informație, claritatea devine o formă de curaj.

Jurnalismul are, astăzi, șansa de a depăși condiția de simplu observator. Poate deveni catalizator. Dar această transformare presupune disciplină, responsabilitate și o înțelegere profundă a rolului său public.

Pentru că, în cele din urmă, nu orice mișcare este progres. Dar fără mișcare, nu există progres.

Comentariu INU-IAlg: Un jurnalism autentic nu se limitează la a consemna declarații și evenimente. El pune întrebări acolo unde răspunsurile sunt evitate. Creează legături între decizii și consecințe. Face vizibile mecanismele invizibile ale puterii.

În România, aceste mecanisme sunt adesea mascate de limbaj birocratic, de promisiuni reciclate și de o cultură a responsabilității străvezii. De aceea, rolul jurnalistului devine esențial: nu doar de a transmite informația, ci de a o traduce în sens.

România a cunoscut, în momente-cheie, forme spontane de mobilizare civică. Ele au arătat că există o resursă latentă de implicare. Ceea ce lipsește, însă, este continuitatea. Iar continuitatea nu poate exista fără o infrastructură de înțelegere – un spațiu în care realitatea este explicată coerent și constant. Fără implicarea cetățenilor în viața publică, fără proteste și demonstrații, fără mișcare civică nu poate exista democrație. Atunci, când politicul transformă cetățenii în simplii spectatori, ca masă amorfă a actului politic, democrația dispare.

Acest spațiu de implicare al cetățenilor poate fi construit de jurnalism. Jurnalismul poate reînvia cultura democratică și deschide drumul democrației participative. Nu prin zgomot, ci prin claritate și consistență.

Pentru că adevărata avangardă nu este cea care grăbește istoria, ci cea care o face inteligibilă.

Co-creație INU-IAlg, cu validare pentru public, Andrei Suman