Weekend.Sute de sancțiuni și zeci de permise reținute în Olt

Polițiștii olteni au intervenit în forță pe parcursul weekend-ului pentru a menține ordinea publică și a reduce riscul rutier, aplicând peste 200 de sancțiuni și reținând 29 de permise de conducere. Acțiunile au vizat în special șoferii care conduc sub influența alcoolului sau încalcă limitele de viteză, fiind gestionate totodată 119 solicitări din partea cetățenilor, majoritatea prin 112. Două cazuri grave au atras atenția, un tânăr prins cu o alcoolemie ridicată la volan și un bărbat din Craiova care conducea fără permis, ambele situații fiind în continuare investigate de polițiști.

„În acest weekend, polițiștii olteni au desfășurat activități specifice pentru asigurarea unui climat corespunzător de ordine și siguranță publică, creșterea gradului de siguranță rutieră și combaterea principalelor cauze generatoare de accidente rutiere. Acțiunile au vizat prevenirea faptelor de violență, depistarea conducătorilor auto care nu respectă normele privind circulația pe drumurile publice, acționându-se preponderent pentru depistarea conducătorilor auto care conduc sub influența alcoolului sau a altor substanțe psihoactive și a celor care nu respectă regimul legal de viteză. În această perioadă, poliţiştii au intervenit la 119 solicitări, dintre acestea 96 fiind sesizate prin Serviciul Național Unic pentru Apeluri de Urgență 112. În cadrul activităţilor desfăşurate, au fost aplicate peste 200 de sancțiuni contravenționale, în valoare totală de apoximativ 130.000 de lei. Pentru neregulile constatate la regimul rutier, ca măsură complementară, polițiștii au reținut 29 de permise de conducere, dintre care 14 pentru depășirea vitezei legale cu mai mult de 50 de km/h, 6 pentru conducerea sub influența alcoolului sau altor substanțe interzise, iar 9 pentru alte abateri la regimul rutier. De asemenea, au fost retrase 11 certificate de înmatriculare pentru conducerea unor autovehicule având defecțiuni tehnice sau pentru neîndeplinirea unor obligații legale, fiind constatate și 9 infracțiuni la regimul rutier.

În cadrul activităților, la data de 18 aprilie a.c., în jurul orei 23:40, polițiștii din cadrul Poliției orașului Corabia au oprit pentru control, în comuna Izbiceni, pe Drumul Județean 642, un autoturism condus de către un tânăr de 29 de ani, din comuna Islaz, județul Teleorman. Întrucât emana halenă alcoolică, tânărul a fost testat cu aparatul etilometru, care a indicat valoarea de 1,32 mg/l alcool pur în aerul expirat. Acesta a fost transportat la o unitate spitalicească pentru recoltarea mostrelor biologice, în vederea stabilirii cu exactitate a alcoolemiei. În cauză, polițiștii continuă cercetările pentru stabilirea cu exactitate a situației de fapt.

De asemenea, la data de 18 aprilie a.c., în jurul orei 12:45, polițiștii din cadrul Serviciului Rutier au depistat pe Drumul Expres 12, în afara comunei Valea Mare, un autoturism condus de către un bărbat de 46 de ani, din municipiul Craiova, județul Dolj. În urma verificărilor efectuate în bazele de date ale Poliției Române, polițiștii au stabilit faptul că bărbatul nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule. În cauză, a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul fără permis de conducere, cercetările fiind continuate în vederea stabilirii cu exactitate a situației de fapt și dispunerii măsurilor legale. Astfel de acțiuni vor continua și în perioada următoare, scopul polițiștilor fiind reducerea riscului rutier și creșterea siguranței cetățenilor”, se arată în comunicatul IPJ Olt.