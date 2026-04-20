PSD Olt își retrage sprijinul pentru premierul Ilie Bolojan și avertizează asupra prăbușirii economico-sociale

Într-un context descris ca fiind critic, PSD Olt a anunțat astăzi, 20 aprilie, în urma consultărilor interne, retragerea sprijinului politic pentru premierul Ilie Bolojan, acuzând efectele severe ale politicilor de austeritate din ultimele luni. Social-democrații vorbesc despre recesiune, creșterea inflației și a șomajului, închiderea IMM-urilor și scăderea nivelului de trai, în special pentru categoriile vulnerabile. În plus, aceștia reclamă lipsa dialogului atât în cadrul coaliției, cât și cu partenerii sociali, susținând că actuala guvernare generează dezechilibre majore și presiuni tot mai mari asupra populației. Mesajul transmis de liderii locali și naționali este unul clar, direcția actuală nu mai poate continua, iar schimbarea devine inevitabilă.



„La PSD Olt a avut loc astăzi consultarea Consiliului Politic Județean, parte din procesul național de consultare a organizațiilor social-democrate, într-un moment în care lucrurile nu mai pot fi ocolite sau cosmetizate. Radiografia actuală arată consecințe grave ale măsurilor de austeritate promovate de Ilie Bolojan: prăbușire economico-socială în ultimele 10 luni, cu recesiune, inflație, IMM-uri care se închid, creșterea șomajului, scăderea investițiilor publice și a nivelului de trai, mai ales pentru tineri, pensionari și categoriile vulnerabile, la care se adaugă lipsa dialogului real în Coaliție și cu partenerii sociali. Am discutat deschis despre direcția actuală de guvernare și despre efectele acestor decizii, vizibile zilnic în comunitățile noastre: oameni apăsați, administrații fără resurse, un mediu economic tot mai sufocat. Mesajul care se desprinde fără echivoc este retragerea sprijinului politic pentru actualul prim-ministru, pentru că această direcție a ajuns să producă dezechilibre majore și să apese constant pe oameni. PSD, care înseamnă cât PNL și USR la un loc, nu poate susține un premier care evită dialogul, ia decizii peste capul partenerilor și transferă costurile măsurilor nepopulare, în timp ce cei mai vulnerabili plătesc prețul. Asta nu mai înseamnă coaliție, ci conturează imaginea unui om care guvernează singur, fără echilibru, fără asumare și fără rezultate. Când 97,7% dintre aleșii locali, edilii, parlamentarii, oamenii care cunosc realitatea din teren, din toată țara, spun cu o singură voce că așa nu se mai poate continua, nu mai e loc de amânări”, se arată în comunicatul PSD Olt.