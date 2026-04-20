Procesul Rotea, Ungureanu și ceilalți. Prima condamnare: comunitatea de la Vitomirești!

Urmărim îndeaproape, în spiritul transparenței și al unei justiții reale care nu trebuie făcute pe sub masă, una unde, interesul legii trebuie să fie deasupra tuturor combinațiilor mărunte, procesul în care sunt trimiși în judecată primarul comunei Vitomirești, Robert Rotea, omul de afaceri Mircea Ungureanu, alți oameni de afaceri și funcționari publici. Este o cauză unde dreptatea trebuie făcută, prin respectarea legii, dincolo de presiunile unui mediu economic ostil interesului celui care nu face parte din grupurile de influență.

Povestea pe scurt: În fapt, acuzația se rezumă la presupuse lucrări executate în neconformitate cu cerințele legale, deși, în prezent, stadiul fizic al lucrării a făcut din șantier o lucrare de care beneficiază comunitatea locală. Străzile sunt funcționale, iar în pofida unei expertize plătită și susținută de DNA, lucrările sunt accesibile comunității, iar pe parcursul derulării prin declarații de martori și o expertiză extrajudiciară, starea de conformitate efectivă este în contradicție cu acuzația principală din cauză. Prejudiciul reținut, în valoare de aproximativ 30 de milioane de lei, este o componentă subiectivă a acuzării constatată astfel și de instanță, care în fața argumentelor expuse de martorii audiați a dispus propria expertiză.

Vineri, 17 aprilie, la Tribunalul Olt, o nouă înfățișare, într-un nou termen, o rutină formată pentru judecătorul de caz, procurorul de ședință, părți și apărători.

În căutarea unui expert independent față de expertiza existentă la dosar în care expertul plătit de DNA a servit o lucrare contestabilă chiar și de un novice în materie, expert căutat acum de instanță, a cărui prezență în cauză se impune pentru a obține o opinie autorizată independent, pe motive de procedură, de identificare, de citare a acestuia, instanța a admis starea de fapt și a dispus un nou termen de judecată, în prima decadă a lunii mai. Până atunci, starea de fapt a lucrurilor arată un șantier în lucru, o rețea de drumuri executată în diverse faze ale proiectului, o comunitate locală, cea de la Vitomirești care așteaptă finalizarea proiectului blocat la începutul anchetei de către Direcția Națională Anticorupție. Se întampla asta în urmă cu șase ani. Perioadă în care justiția derulează etape specifice căutând să stabilească adevărul: starea de fapt a unei situații generată fie la o comandă a unui terț, fie a unei interpretări unilaterale din partea celor care au dispus o achetă penală asupra unui șantier în lucru început acum peste șase ani, aflat și acum în execuție.

Avem prima condamnare: comunitatea de la Vitomirești

Dacă astăzi rețeaua de străzi asfaltate, șantierul propriu-zis deservește optim comunitatea din Vitomirești, chiar dacă din cauza unor lucrări ce nu pot fi executate, prin blocajul dispus de DNA apar distrugeri provocate de vreme în unele zone, totuși, este nedrept, imoral, de ce nu și ilegal, să pedepsești o întreagă comunitate locală prin imposibilitatea accesului la o rețea de infrastructură adecvată timpurilor de astăzi.

În cadrul proiectului, pentru a argumenta cele de mai sus, suspendarea lucrărilor la întregul proiect unde sunt incluse și patru poduri, produce un risc maxim de siguranță pentru oamenii care, de nevoie, folosesc șantierul podurilor pentru a ajunge dintr-un loc în altul. Spre exemplu, la Trepteni, singurul acces spre biserică, peste gârla Trepteanca se face pe o punte pietonală provizorie, în timp ce, alăturat, structura unui pod neterminat arată că uneori măsurile dispuse de organele judiciare sunt opozabile interesului public. Practic, aflate în diverse faze de execuție, cele patru poduri sunt folosite pe riscul localnicilor din Vitomirești, iar dacă până astăzi nu s-a întamplat un accident, o tragedie, e doar o întâmplare. Iar dacă întâmplarea ar avea un episod cu final nefericit, măsura suspendării execuției lucrărilor dispusă de DNA nu va putea fi trimisă în judecată în această speță, pur si simplu, în cazul acestui dosar prima condamnare o primesc zilnic locuitorii din Vitomirești ce își asumă riscuri legate de integritatea fizică, de folosința unei infrastructuri rutiere care astăzi este un șantier blocat de un proces cu dublă comandă, atât de la factorul concurențial nevăzut, cât și de la decidentul politic nevăzut.

Dar, justiția trebuie să meargă mai departe, expertul dispus de instanță trebuie să ajungă într-o zi la Vitomirești și să constate că acel prejudiciu de aproximativ 30 de milioane de lei invocat de DNA este, în fapt, o figură de stil sau o exprimare necesară pentru a genera un proces în care sunt trimiși în judecată oameni, societăți comerciale în contradictoriu cu un interes nevăzut.