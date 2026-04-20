IJJ Olt. Prohibiția la pescuit, sub supraveghere strictă

Pe durata prohibiției, jandarmii olteni intensifică patrulările și controalele în zonele cu potențial piscicol pentru a preveni braconajul și a proteja resursele acvatice aflate în perioada de reproducere. Autoritățile reamintesc că pescuitul în habitatele naturale este interzis între 9 aprilie și 7 iunie, iar încălcarea legii poate atrage sancțiuni severe, inclusiv confiscarea uneltelor sau suspendarea dreptului de a pescui. Cetățenii sunt îndemnați să respecte regulile, să evite achizițiile din surse neautorizate și să semnaleze orice nereguli, contribuind astfel la menținerea echilibrului ecosistemelor și la protejarea patrimoniului natural.

„În contextul instituirii perioadei de prohibiție la pescuit, jandarmii din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Olt desfășoară, în această perioadă, misiuni specifice pentru prevenirea și combaterea faptelor de braconaj piscicol, precum și pentru verificarea respectării normelor legale în domeniu.

Acțiunile au loc în zonele cu potențial piscicol din județ, în special în apropierea râurilor și lacurilor, unde sunt intensificate patrulările și controalele, atât independent, cât și în cooperare cu celelalte instituții cu atribuții în domeniu. Scopul acestor activități este protejarea resursei piscicole în perioada de reproducere, precum și menținerea echilibrului natural al ecosistemelor acvatice. Reamintim faptul că, în perioada 09 aprilie – 07 iunie a.c., pescuitul în habitatele naturale este interzis, iar nerespectarea prevederilor legale atrage sancțiuni contravenționale sau penale, după caz. De asemenea, pot fi dispuse măsuri complementare, precum confiscarea uneltelor utilizate sau suspendarea dreptului de a pescui. Pentru prevenirea unor situații neplăcute, recomandăm pescarilor și cetățenilor: să respecte perioada de prohibiție și să evite desfășurarea oricărei activități de pescuit în habitatele naturale; să nu utilizeze unelte interzise și să nu recurgă la metode care pot afecta procesul de reproducere a speciilor piscicole; să nu achiziționeze pește din surse neautorizate sau fără documente de proveniență; să nu sprijine, sub nicio formă, activitățile de braconaj piscicol; să adopte un comportament responsabil în zonele riverane și să protejeze mediul înconjurător. În cazul în care sunt observate fapte de natură contravențională sau penală în domeniul piscicol, cetățenii pot solicita sprijinul forțelor de ordine prin apelarea numărului unic pentru apeluri de urgență 112 sau prin sesizarea directă a echipajelor aflate în teren. Măsurile adoptate au caracter preventiv și vizează protejarea resurselor naturale, în beneficiul întregii comunități”, transmit reprzentanții IJJ Olt.