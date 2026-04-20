Deputatul Mihai-Adrian Țiu: „Îndepărtarea bustului lui Octavian Goga deschide calea ștergerii istoriei României”

Deputatul S.O.S România de Olt, Mihai-Adrian Țiu, critică îndepărtarea bustului poetului Octavian Goga din Iași, considerând-o nu doar un gest izolat, ci începutul unui proces periculos de eliminare a simbolurilor naționale din spațiul public. Parlamentarul susține că aplicarea controversată a așa-numitei „Legi Vexler” riscă să devină un instrument de cenzură și rescriere a istoriei, invocând inclusiv precedentul relocării statuii lui Mihai Viteazul din Slatina. Țiu avertizează că astfel de decizii pot duce la pierderea identității culturale și istorice a României și cere o reacție fermă pentru protejarea memoriei naționale.

„Astăzi nu vorbim doar despre îndepărtarea bustului lui Octavian Goga din Municipiul Iași. Din păcate, vorbim despre îndepărtarea simbolurilor naționale, despre marginalizarea valorilor culturale și despre un precedent îngrijorător pentru întreaga națiune. Acest act reprezintă dovada clară că, sub pretextul unor legi precum așa-numita „Legea Vexler”, se deschide o poartă largă către rescrierea istoriei României. Când astfel de legi încep să facă victime, nu mai putem vorbi despre democrație. Pentru că ceea ce vedem astăzi nu este o corecție istorică, ci o formă de cenzură. Astăzi este Goga. Mâine, cine urmează? Nu putem accepta eliminarea din spațiul public a tuturor figurilor incomode pentru anumite curente ideologice. Dispariția bustului său din Copou nu șterge trecutul, dar arată cât de ușor suntem dispuși să-l ascundem și să-l schimbăm când devine incomod pentru anumite voci sau pentru anumite interese. Octavian Goga a fost poet, publicist, academician, om politic și o voce puternică a identității naționale. Un om care a scris și a trăit pentru România. Este parte din fundamentul cultural și istoric al acestei națiuni, iar faptul că este șters din memoria publică reprezintă un abuz. În România, au început rând pe rând să fie mutate sau îndepărtate statuile marilor personalități istorice. Inclusiv statuia lui Mihai Viteazul din municipiul Slatina, județul Olt, a fost relocată în nordul județului Olt. În calitate de deputat în Parlamentul României nu voi permite transformarea spațiului public într-un loc fără identitate culturală și fără repere istorice. Astăzi mutăm, mâine ascundem, iar poimâine vom ajunge să ne fie rușine de propriul trecut. Vom ajunge ca orice asociație, orice presiune ideologică, să decidă cine merită să rămână în istorie și cine nu? Susțin public că „Legea Vexler”, în forma în care este aplicată astăzi, ridică semne grave de întrebare. Pentru că deschide calea unor interpretări abuzive, nu mai apără valori și devine un instrument care șterge istoria României. Nu putem închide ochii la astfel de acțiuni. Când o lege ajunge să decidă ce parte din istorie avem voie să omagiem și să vedem, vorbim clar despre o formă de cenzură. Cei care au scris istorie trebuie să rămână acolo unde le este locul, în fața noastră, în conștiința publică, în spațiul vizibil al acestei națiuni. Nu ascunși, nu mutați pe furiș, nu eliminați la orice presiune. Pentru că o națiune care își ascunde trecutul este o națiune care își pierde viitorul. România nu trebuie să devină o țară în care istoria se negociază și în care identitatea națională este ștearsă sau ascunsă. Este regretabil că am ajuns aici, dar este și mai grav dacă nu reacționăm. România trebuie să rămână un stat suveran așa cum spune Constituția României! Dacă astăzi rămânem indiferenți, mâine nu vom mai avea ce să apărăm și devenim complici la pierderea identității noastre naționale. Pentru că nu ne ascundem istoria, o pierdem definitiv. Un popor unit nu poate fi învins!”, este declarația deputatului Țiu.