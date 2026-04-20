DE CE „A CĂZUT” COMUNISMUL?!

Prăbușirea SOCIALISMULUI în 1989 a părut ATUNCI a fi un fenomen BRUSC, petrecut așa, DINTR-ODATĂ. Acum, la 37 de ani de la EVENIMENT, trecând peste considerentele strict politice, cum e perceput, este necesar să „devoalăm” că de fapt a fost vorba de un plan extrem de articulat, bazat cu prioritate pe considerente economico-sociale, cu ACTORI SUS-PUȘI, între care, la loc de „frunte” îl așez pe LIDERUL SOVIETIC de atunci, deocamdată…
De ce 1989?
Pentru că atunci s-au putut „TULBURA” toate „apele socialiste” ajunse la „momentul oportun”, căci SOCIALISMUL se afla realmente în impas. ECONOMIA care „explodase” în ritm socialist după Al II-lea Război Mondial a ajuns ca spre 1989 să funcționeze la COTA DE AVARIE, și dădea semne de epuizare.
Urmare a consecințelor economice, a fost o URIAȘĂ NERVOZITATE SOCIALĂ, astfel că întreaga ZONĂ SOCIALISTĂ a devenit un FOCAR EXPLOZIV cu o INSTABILITATE NECONTROLABILĂ. Aceasta a fost puternic „amorsată” după anii 1985 de criza de aprovizionare cu BUNURI și SERVICII, stric necesare (în lumea socialistă), în timp ce în LUMEA CAPITALISTĂ suprasaturarea piețelor tradiționale a generat o puternică FOAME de alte piețe de desfacere. Unde se puteau găsi aceste piețe, dacă nu prin „eliberarea” celor din lumea socialistă? Așadar, acestea au devenit „GURA DE OXIGEN” a momentului…
Aranjamentul s-a făcut, probabil, la întâlnirea din MALTA cu „EROUL” vremii de care aminteam mai sus.
Prăbușirea socialismului a devenit și mai „ușoară”, dacă avem în vedere că ATUNCI popoarele care-l construiseră, sătule de constrângeri, își doreau mai mult ca oricând „BUNĂSTAREA OCCIDENTALĂ” despre care aflaseră ca urmare a tot mai eficientei propagande făcute și bine pusă la punct, de OCCIDENT.
În același timp, U.R.S.S, deși încercase prin GLASNOST și PERESTRICA, încetase a mai fi un MODEL, căci și economia sa se „sufoca” de ani buni.
Așadar, IMPOSIBILITATEA economiilor socialiste de a mai funcționa, și ATRACȚIA cetățenilor către avantajele economiei capitaliste și BUNĂSTĂRII de acolo au „făcut” ca ISTORIA să urmeze DIRECȚIA dorită de LIDERII MARI de atunci – CAPITALISMUL.
Dar, ce înseamnă AZI, și nu la apariția sa, CAPITALISMUL?
Economia s-a mondializat în mâna unor GIGANȚI care dispun de întreaga activitate economică a lumii și care „dirijează” tot ce mișcă pe globul pământesc. Acești STĂPÂNI controlează TOTUL prin intermediul TRANSNAȚIONALELOR ce funcționează însă după modelul SOCIALIST, numai că STĂPÂNUL NU MAI ESTE statul, ci acești noi DOMINATORI NECUNOSCUȚI.
LUMEA pentru EI este un „SPECTACOL DIRIJAT” în care ACTORII sunt popoarele cărora le dau iluzia libertății făcându-le să creadă că ELE își decid viitorul. Pentru a convinge spre a păstra această „modernă realitate capitalistă”, EI au diversificat PROPAGANDA de așa manieră încât popoarele să creadă că ele își organizează VIAȚA după cum vor, utilizând democrația și libertatea.
Iată cum, la 37 de ani de la căderea SOCIALISMULUI, economia lumii este controlată de câteva MONOPOLURI URIAȘE după principii ce amintesc de practicile socialiste.
Piețele, chiar dacă s-au lărgit, au ajuns să fie saturate de produse, iar concurența care, de regulă, împinge înainte, spre progres, lipsește, și ca urmare ASTĂZI, peste tot, produsele sunt de mai proastă calitate, iar diversificarea lor este falsă și constă doar în schimbarea etichetei.
Azi, „cu concursul” ruso-ucrainian această SUPRACONCENTRARE economică mondială seamănă tot mai mult cu fosta ECONOMIE SOCIALISTĂ CENTRALIZATĂ și este foarte probabil ca în viitorul apropiat să apară vechile probleme ce privesc aprovizionarea, alimentația, consumurile de energie etc, ba chiar să se accelereze în mod periculos, și atunci toată LUMEA SĂ DERAIEZE, nu peste mult timp… AȘA CĂ, ATENȚIE DUBLĂ?!