20 APRILIE, 2026 – ZIUA INTERNAȚIONALĂ A PRESEI LIBERE

Există zile în calendar care nu sunt doar repere simbolice, ci adevărate borne de conștiință. 20 aprilie, Ziua Internațională a Presei Libere, este una dintre ele. Nu este doar o celebrare a unei profesii, ci o reamintire a unei responsabilități fundamentale: aceea de a spune adevărul, chiar și atunci când acesta incomodează, deranjează sau riscă să fie redus la tăcere.

Presa liberă nu este un lux al societăților democratice, ci o condiție a existenței lor. În lipsa ei, realitatea devine manipulabilă, iar cetățeanul – vulnerabil. Libertatea de exprimare nu înseamnă doar dreptul de a vorbi, ci și obligația de a căuta adevărul dincolo de aparențe, de a verifica, de a întreba și de a nu accepta niciodată versiuni convenabile despre realitate fără o examinare critică.

Într-o epocă dominată de fluxuri informaționale accelerate, de rețele sociale și de tehnologii capabile să genereze conținut într-un ritm fără precedent, rolul jurnalistului devine mai complex ca niciodată. Nu mai este suficient să transmiți informația; pentru că ea trebuie responsabilizată și din această perspectivă avem nevoie să o introducem în context și s-o filtrăm. Adevărul transmis către public nu mai trebuie doar descoperit, ci mai trebuie și apărat. Oamenii au nevoie să înțeleagă realitatea, așa cum ea este și de aceea, jurnalismul și presa sunt factorii care mijlocesc această înțelegere.

Ziua Presei Libere este și un moment de reflecție asupra vulnerabilităților acestui domeniu. Presiunile economice, influențele politice, polarizarea socială și erodarea încrederii publice sunt doar câteva dintre provocările care testează integritatea jurnalismului contemporan. În acest context, independența editorială devine o formă de rezistență, iar etica profesională – un scut fără de care nu se poate.

Dar această zi nu aparține doar jurnaliștilor. Ea aparține fiecărui cetățean care înțelege că libertatea sa depinde de accesul la informație corectă și pluralistă. O societate care își abandonează presa liberă își abandonează, în fapt, propria capacitate de a se înțelege pe sine.

În România, dar și în lume, există încă jurnaliști care plătesc un preț ridicat pentru curajul lor. Și acest preț semnifică: marginalizare, riscul de a fi intimidat și uneori chiar acela de a-ți pierde viața. Lor le datorăm nu doar recunoștință, ci și solidaritate activă. Fără ei, tăcerea ar deveni normă, iar minciuna – instituție.

„20 Aprilie, 2026, Ziua Internațională a presei libere”” nu este doar o zi de celebrare, ci și una de angajament. Un angajament pentru adevăr, pentru responsabilitate și pentru demnitatea cuvântului. Presa liberă nu este perfectă, dar fără de ea nu se poate. Iar într-o lume în care zgomotul riscă să acopere sensul, ea rămâne un far călăuzitor în apărarea democrației și una dintre ultimele forme de luciditate colectivă.

A apăra presa liberă înseamnă, în ultimă instanță, a ne apăra libertatea însăși.

Comentariu de final: Această sărbătoare a fost instituită în anul 1991, din inițiativa organizației „Reporteri fără frontiere” și în anul 2026, se împlinesc 35 de ani de când sărbătorim acest important eveniment din viața presei.

Co-creație jurnalistică INU-IAlg, cu validare pentru public, Ștefan Melinte-UZPR, Filiala Olt, Pan M. Vizirescu